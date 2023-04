Délnyugaton több mint két hónap után legalább hét milliméter csapadék esett

Az ország ezen részén főleg pénteken (április 7.) este és éjjel nagyobb mennyiség csapadék esett. Szlovákia nagy részében esőt, havas esőt regisztráltak, 300 méter feletti magasságban pedig havazott. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott a közösségi oldalán.

Az SHMÚ szerint 24 óra alatt többnyire 0-5 milliméter csapadék esett Szlovákiában.

"Délnyugat-Szlovákia nagy részén (főleg Pozsony-és Nagyszombat megyében) 7-12, esetenként akár 15 millimétert is elérte a csapadék mennyisége. A perneki és erdőháti meteorológiai állomás környékén esett a legtöbb, 15,2 milliméter"

- közölték a meteorológusok.

Lokálisan és az alföldön havazást regisztráltak.

"Reggel még délnyugaton is összefüggő hótakaró volt már 300 méter körüli tengerszint feletti magasságban is, ami április első felében biztosan nem általános jelenség. Körülbelül 530 méteres tengerszint feletti magasságban, a Modra melletti meteorológiai állomásunkon, a Kis-Kárpátokban reggel 4,5 centiméter hó esett. Szlovákiában és másutt is 500 méter feletti tengerszint feletti magasságban havazott délelőtt, és például Liesek na Oraván a hó mennyisége elérte az 5 centimétert"