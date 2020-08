Ezt írja a nemzetközi sajtó a Forma-1-es Spanyol Nagydíjról

Nagy-Britannia:

The Guardian:

Daily Mail:

The Sun:

Spanyolország:

Marca:

"Lewis Hamilton a rajttól a célig fölényesen vezette a Spanyol Nagydíjat, és F1-es karrierjének 88. sikerét aratta, így már csak három hiányzik neki ahhoz, hogy beérje Michael Schumacher 91 győzelmet számláló csúcsát. A címvédő ráadásul 37 pontra növelte az előnyét az összetettben a második Max Verstappennel szemben, aki Barcelonában is második lett, igaz, 24 másodperces hátránnyal."

Mundo Deportivo:

Olaszország:

La Repubblica:

Gazzetta dello Sport:

Ausztria:

Kronen Zeitung:

"Lewis Hamilton 88. Forma-1-es sikere! A brit címvédő nem szórakozott a barcelonai versenyen, és magabiztos rajt-cél győzelmet aratott. A dobogós helyezések tekintetében most már Hamilton a rekorder, miután megdöntötte Michael Schumacher csúcsát, és nagyon közel van ahhoz, hogy egy másik Schumacher-rekordot is átadjon a múltnak. Három győzelem és utoléri, négy megnyert futam, és meg is dönti a hétszeres világbajnok legenda 91 sikert számláló csúcsát".