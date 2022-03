LÉNYEG: Csak a zombik hiszik el Putyinnak, hogy Ukrajnában nem az oroszok öldökölnek, hanem a média

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szlovákia lakossága kész segíteni az ukrajnai menekülteknek – derült ki egy online felmérésből, melyet február 25-e és március 1-je között végeztek 1000 megkérdezett bevonásával. A válaszadók nyilván nem azok a zombik, akik elhiszik Putyin atyuskájuknak, hogy Ukrajnában nem is az oroszok háborúznak, hanem a liberális media.

Hát nem megérett a világ a pusztulásra?

Vlagyimir Putyin egyébként maga közölte a világgal egy online rendezvényen, hogy Oroszországnak, értsd, neki, nincsenek „rossz szándékai a szomszédjaival szemben”. Hogy az agyatlanoknak is leessen, Oroszország, értsd, Putyin, nem látja szükségét a helyzet kiélezésének, vagy annak, hogy rontsák a kapcsolatait… Ezt bírta mondani a Putyin úr, miközben nem szakadt rá az ég.

Most már el lehet képzelni, mit csinálna vajon az oroszok hadserege Ukrajnában, ha rossz szándékai lennének szomszédjaival szemben Oroszországnak, vagyis Putyin úrnak.

Van olyan Putyin úr hazug szitáján átlátó normális halandó, akinek minderről nem az jut eszébe, hogy megérett a világ a pusztulásra…?!

Az orosz diktátor agymenését az az orosz állami média kürtölte világgá, amelyről nyilván minden szófogadó alattvalónak tudnia kell, hogy sohasem hazudik... Az orosz elnök itt biztatta arra a szomszédos országokat, hogy "gondolkodjanak a kapcsolatok normalizálásán és a normális együttműködés kialakításán".

Na mármost, lehet, hogy Volodimir Zelenskij, Vlagyimir Putyin ukrán kollégája egy közepes színészből vált politikussá. Az viszont Putyin gátlastalanul képmutató rizsája után holtbiztos, hogy politikai pályája elején még egyáltalán nem úgy festett, hogy az egyik legpocsékabb színész válik belőle. Dehát így megy ez, ha egy államfő nyalonc ölebek vagy doromboló cicák helyett kizárólag elvakult mamelukokat nevel magának.

Az elkövetkező napok valószínűleg még rosszabbak lesznek

Mindeközben az orosz-ukrán háború kilencedik napjára az orosz megszálló csapatok olyannyira körbezárták a Fekete-tengernél fekvő Mariupolt, hogy a város áram és víz nélkül maradt és humanitárius katasztrófa fenyeget. Lakónegyedeket bombáztak több városban is, és mint péntek hajnalra kiderült, Európa legnagyobb atomerőművére is tüzet nyitottak. Szerencsénkre egyelőre komolyabb katasztrófa nem történt. A NATO főtitkára Jens Stoltenberg a tagországok külügyminisztereinek találkozója után azonban arra figyelmezetett, hogy az elkövetkező napok valószínűleg még rosszabbak lesznek, több halált, szenvedést és pusztítást hoznak majd. Merthogy az orosz erők keményebb fegyvereket vetnek be, és folytatják támadásaikat az egész országban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország kazettás bombákat vet be Ukrajnában, amire cáfolhatatlan bizonyítékok vannak. Ez a fegyver a nemzetközi szokásjog alapján tiltott fegyvernek minősül. Stoltenberg ismételten felszólította Putyin elnököt, hogy fejezze be a háborút, vonja ki csapatait Ukrajna területéről, és kezdjen feltételek nélküli diplomáciai tárgyalásokba.

Lehet tippelni, hogy mit szól mindehhez Putyin úr, aki azzal eteti bárgyú közönségét, hogy neki nincsenek rossz szándékai a szomszédjaival szemben…

Mindenki lenyugodhat, a Szlovákiába érkező ukrajnaiak nagy része más országba tart

Üzent közben a szlovák belügyminiszter, Roman Mikulec is. Azt üzente mindekinek, akit érdekel, hogy Szlovákia a szomszédjában zajló orosz invázió ellenére még biztonságos ország. Akkor is, ha a Facebookon rettegő pletykafészkekben atombombbákkal álmodnak…

Mikulec azt is elmondta, az orosz invázió elől Szlovákiába menekült több mint 90 ezer ember 86 százaléka ukrán, és jelentős a gyermekes anyák aránya. Közülük 1200-an már találtak ideiglenes menedéket az országban. Egyébként pedig mindenki lenyugodhat, a Szlovákiába érkező ukrajnaiak nagy része más országba tart. Az Európai Unió ugyanis lehetővé tette az ehhez szükséges gyors engedélyeztetést.

A kormány engedélyezte a szlovák légtér használatát a NATO-tagállamok fegyveres erői számára

Az ország biztonságát legkeményebben a NATO-tagság szavatolja. A kormány épp ezért engedélyezte a szlovák légtér használatát a NATO-tagállamok fegyveres erői számára. Az engedély abban az esetben érvényes, ha a repülés célja a NATO kollektív védekezésének biztosítása, a béke és a stabilitás fenntartása az euro-atlanti térségben. Továbbá humanitárius akció, hadgyakorlat, delegációk és hadi felszerelések szállítása zajlik, vagy a szlovák légtérben kell tankolniuk a katonai gépeknek.

Lehet Oroszországba költözni!

Mit sütöttek ki ezalatt a jóságos szomszédszerető orosz birodalomban Putyin bábjai? Hát csak annyit, hogyha ezentúl valaki "háborúnak" vagy "inváziónak" nevezi Oroszországban az újkori cár atyuska "speciális műveletét", annak börtön, pénzbüntetés vagy kényszermunka jár. Milyen jó az orosz népnek, nemde? Talán elköltözhetnek Oroszországba mindazok, akik képesek voltak beleszeretni egy hatalommániás gyilkosba.

Barak László