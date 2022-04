LÉNYEG: Fico Putyinhoz dörgölőzne, Kollár a pápához! Hát igen, ha isten úgy akarja, a kapanyél is elsül…

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Borisz és Ferenc Pozsonyban - TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Bolond áprilisi hét telik le. Zord és és esős időszakok váltakoztak tavaszi verőfénnyel. A napi politikai események is lemásolták a zaklatott időjárást. Nem csitult az orosz-ukrán háború, az oroszok megszálló csapataik tehetetlenségével egyenes arányban emlegetik a nukleáris háború esélyét. A kutyaszorítóban vergődő Robert Fico közben egyéb esélyek híján Putyinhoz dörgölőzne. Olyannyira, hogy szinte személyesen üzent hadat az Egyesült Államoknak. Miközben Brüsszeltől követelt „beavatkozást” a szlovákiai demokrácia védelmében. Mert egyre intenzívebben érzi idehaza a kolbászbűzt, illetve sittre kerülés veszélyét.

Borisz Kollár Vatikánban fog imádkozni

Vatikán, mint menekülési opció egyelőre nem jutott eszébe Ficónak, de ki tudja, ami késik, nem múlik. Helyette Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke ruccant el a Vatikánba. Úgy hírlik, megköszönni Ferenc pápának, hogy meglátogatta annak idején Szlovákiát. Egyszermind, ha már majd csak jövő hét keddjén tud folytatódni Robert Fico kvázi maffiafőnök úr tetemre hívása, hivatalos útja során a bazira családcentrikus Kollár részt vesz az április 29. és május 1. között zajló hálaadó zarándoklaton is. Hogy aztán különleges közös audiencián fogadja őt és sleppjét Ferenc pápa a VI. Pál aulában. A küldöttség a hétvégén egy ünnepélyes szlovák liturgián a Szent Péter-bazilikában fohászkodhat majd. Ha képes ilyesmire is… Ki tudja, ha isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Akár Kollárból is lehet tisztességes politikus…

Szlovákia közel 500 millió eurót kér az Uniótól

Ha már Kollárba botlottunk, kihagyhatatlan az az általa elejtett aranyköpés, amit a Ficóék szervezte Mikulec-leváltási performansz csattanójaként üzent a nagyérdeműnek. Azt bírta előadni egy dühös sajtótájékoztatón, ha ő és pártja a Sme rodina ellenzékben lennének, akkor a belügyminiszter leváltására szavaznának! De most talán még a koalíciót választják… Hát igen, mit is mondott az egyszeri roma brácsás a „szerszámáról“ a kocsmában. Azt mondta: „Ez a brácsa száz százalék, hogy ébenfa! De lehet hogy nem biztos...“

Borisz süket dumájának csak annyi értelme van, amennyi az imáinak lehet. Egy politikai szélhámos ő, aki vélhetően a nőknél is jobban szereti a pénzt. A kormánykoalíció iránti hűség oka pedig annyi, hogy Szlovákia közel 500 millió eurót kér az Uniótól első körben a megújulási terv keretében. Eduard Heger kormányfő pénteken jelentette be, a kapott pénzt arra fordítják, hogy a polgároknak nyújtott szolgáltatások sokkal jobbak legyenek. A beruházások több területet is érintenek, mint például az oktatás, az úthálózat, a kórházak korszerűsítése, meg a családi házak szigetelése…

Félmilliárd euró nagyon nagy pénz. Kollár hülye lenne lemondani róla, hiszen a kormánykoalíció egyik tagpártjának elnökeként nyilvánvalóan beleszólhat majd ennek a nagy pénznek az elosztásába... Vagy netán kételkedik valaki ebben? Ahogy abban is biztosak lehetünk, hogy a pénz elosztása nem elsősorban a hozzáértő szakemberekre lesz bízva. Hanem ahogy az Szlovákia létezése óta történt, a politikusok mondják majd meg a tutit... Ha belegondolunk, talán ez lehet az oka, hogy majdnem két évtizede nem bírták Pozsonyt és Kassát sztrádával összekötni...

A lengyelekre bízták a sorsunkat

A minden rosszban van valami jó elve alapján tulajdonképpen örülni lehet annak, hogy Jaroslav Naď védelmi miniszter bejelentette, Lengyelország készen áll Szlovákia légterének megvédésére, amíg meg nem érkeznek az általunk megrendelt F-16-os vadászgépek. Mivel úgymond Szlovákiának technikai, nemzetközi-politikai és biztonsági szempontból, de a pilóták elérhetősége szempontjából is komoly problémái vannak az orosz MiG-29-esek üzemeltetésével. Hát ezt csont nélkül elhisszük. Lásd a Pozsony-Kassa sztrádaszakasz sorsát.

Az is megérne viszont egy misét, hogy miért nem Magyarországgal tárgyalt a szlovák légtér védelméről Jaroslav Naď. Azon az ominózus okon kívül, hogy Lengyelország Szlovákiához és Magyarországhoz képest azért mégis csak egy európai középhatalom lenne. Meg aztán a lengyel bármekkora barátja is a magyarnak azért szláv egy nemzet az. Akárcsak a szlovákok.

Dehát lássuk be, a Paraméter egy hírportál. Egyáltalán nem állna nekünk jól miséket celebrálni meg prédikálni, mint ahogy az a templomokban meg a parlamentben szokás. A szociális hálón portyázó flúgos szektákról nem is beszélve...

Vérszívók évadja

Ne értse félre senki, nem azért következik pár keresetlen mondat a vérszívókról, konkrétan a közveszélyes kullancsokról, mert bármilyen politikusra kívánna célozgatni az ember. Bűnös, aki rosszra gondol!

A tény annyi, hogy a vérszívók aktivitása egyre jobban növekszik. A Közegészségügyi Hivatal arra figyelmeztet, hogy idén már februárban regisztrálták a kullancsok előfordulását. Mivel az országban egyre gyakoribb a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, felhívták a figyelmet a kullancsencephalitis elleni védőoltás lehetőségére is.

A szakemberek szerint a kullancs által terjesztett fertőzések legjobb megelőzése a kullancsencephalitis elleni védőoltáson kívül, a paraziták elleni védekezés, valamint a kullancs gyors és biztonságos eltávolítása a szervezetből.

Milyen kár, hogy az ostobaság meg a gatyarohasztó politikusok ellen nem létezik vakcina. Sőt, gyors és biztonságos eltávolításuk sem igazán lehetséges. Ezt az evidenicát akárki beláthatja, aki csak egy kicsit is képes kilátni a fejéből.

Barak László