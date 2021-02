Nem kegyelmez a Facebook - törli az oltásellenes bejegyzéseket

A Facebook a jövőben bekeményít az oltásellenes tartalmakkal szemben. Mindennek az a célja, hogy jóval kevesebb oltállenes cikket találjanak az emberek a közösségi oldalon - írja a hvg.hu. Minderről egyeztettek az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) is.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Ezek után minden olyan bejegyzést eltávolítanak a Facebookról, amik szerint az új koronavírust ember alkotta, s olyan tartalmakat sem tűrnek meg, amik szerint a védőoltás autizmust okozhat, vagy mérgező. Nem csak egyes bejegyzésekre terjed ki ez a fajta szűrés, hanem csoportokra, oldalakra is.

A Facebook nem most kezdett el küzdeni az oltásellenességgel. Az álhírek életveszélyesek is lehetnek az emberekre, mert a féinformációk, hamis hírek miatt sok ezer embert kellett kórházban ápolni, s több száz ember pedig meg is halt emiatt a jelenség miatt.

viahvg.hu