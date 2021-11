A szakértők további korlátozásokat javasolnak

Eduard Heger (OĽANO) kormányfő a keddi kormányülés után bemutatta a szakmai konzílium javaslatait.

Eszerint a munkavégzést csak "OTP" rezsimben engedélyeznék, a tömegrendezvényekre csak oltottakat engednének be, és nem létfontosságú árucikkeket is csak az oltottak, illetve a gyógyultak vásárolhatnának az üzletekben. A sportversenyeket, a wellness központokat, az élményfürdőket szintén csak oltott vagy gyógyult személyek látogathatnák és a szállodák is csak ilyen vendégeket fogadhatnának, kivéve a fekete járásokat.

A kormányfő kijelentette: egyetért a javaslatokkal, amelyeket csütörtökön (november 18.) fog megvitatni a kormány.

