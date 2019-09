Ügyfélbarátabb városi hivatal Komáromban

Újdonság, hogy pár hónapja forró ún. HOTLINE vonalon kérhetnek a lakosok útbaigazítást a hét minden munkanapján, ahol az illetékes osztályokra átirányítva kaphatják meg a szükséges információkat. Az info@komarno.sk email címen bármikor kérhető útbaigazítás.

Szeptember 1-jétől változik a hivatal nyitvatartási ideje, bővítve az elérhetőséget. A központi ügyfélkapuban folyamatos lesz a fogadóóra, ebédszünet nélkül. A pénztárak is folyamatosan elérhetőek lesznek, ebédidőben csak egy, de a nap többi részén a Tiszti pavilonban és a központi irodában is. Szeptembertől már péntek délután kettőig intézhetik a lakosok az ügyeiket a központi irodában.

Az anyakönyvi és az építészeti hivatal a jövőben már kedden és csütörtökön is ügyfélfogadást tart, így minden nap elérhető. A pontos nyitvatartási időpontok a város honlapján megtalálhatóak.

Bevezették a hivatali szolgáltatás értékelésének lehetőségét, ami annyit jelent, hogy a hivatali ügyintézést követően egy nyomtatványt kitöltve mondhatnak véleményt a lakosok az ügyintézésről. A véleménynyilvánítás meghatározó lesz a lakossági szolgáltatások javításában és az alkalmazottak értékelésében is figyelembe veszi a hivatal.

Több mint 50 nyomtatványt kétnyelvűsítettek, így több mint 50 nyomtatvánnyal lett több a város honlapján magyar nyelven is elérhető kérvények listája. Az egyes szlovák és magyar kérvényeket aktív kérvények formájába dolgozták fel, amelyek letöltésével gyorsabban és könnyen kitölthető a beadvány.

Bővül a lehetősége bizonyos iratok/dokumentumok elérhetőségének. Az anyakönyvi hivatalon belül az IOMO rendszeren keresztül kikérhető az erkölcsi bizonyítvány, tulajdonlap, cégjegyzék.

A digitalizációs bizottság bevonásával elindult a város új weboldalának előkészítése. A jelenlegi oldal már nem a kornak megfelelő, és sok esetben a sokszorosára nőtt információ is nehezen elérhető. Egy városi honlap elkészítése egy hosszabb folyamat, így a jövő év első felében készülhet el az új városi weboldal, amennyiben a város költségvetésében is a képviselő testület jóvá hagy ehhez megfelelő forrást.

A polgárbarát hivatal kiépítésének szerves része az is, hogy a Városi Hivatalban többfajta tájékoztató anyagok kerültek kihelyezésre több nyelven. A városról szóló információkon túl lehetőség van tájékozódni jogi segítséggel kapcsolatosan, vagy előnyös lakáskölcsönökről.

A Városi Hivatal teljes mértékben átszervezi a kintlévőségek behajtását is. Korábban végrehajtó (exekútor) végezte ezt, azonban sok esetben túl magas díjszabással és méltányossági szempontokat figyelmen kívül hagyva. A jövőben a városi hivatal végzi ezt a feladatot, ami során több módja lesz annak is, hogy a lakosok tudomást szerezzenek esetleges elmaradásukról. Továbbra is a kintlévőségek határozott behajtása a cél, azonban egy lakosbarátabb és korrektebb formában.

A városnak a környezettudatos gondolkodás is fontos, ezt támasztja alá, hogy az elmúlt hónapokban teljesen mértékben lecserélődtek a műanyag palackok, poharak és egyéb eszközök, a Városi Hivatalban szelektíven gyűjtik a hulladékot. A víz automatákban komposztálható poharak, a tárgyalókba üvegben felszolgált víz, az ülésekre kerámia kávés csészék kerültek, ezzel is csökkentve a hivatal által termelt szemetet.

A központi iroda előtt itatók várják a kutyájukkal érkező lakosokat a kutyabarát ügyfélfogadás érdekében. Az irodában környezetbarát zacskó is kérhető díjmentesen, amely a kutyapiszok eltakarítására szolgál. A kutyaadót befizető tulajdonosok automatikusan kapnak egy köteg zacskót, amivel a hivatal a köztisztaságot szeretné segíteni.

Ezen törekvések fő célja az, hogy hasznos és fontos információk által, valamint hatékony szolgáltatások nyújtása révén a városi hivatal erősíteni tudja ügyfélbarát, szolgáltató jellegét.