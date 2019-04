10 ezer eurót zsákmányolt, majd menekülés közben elhagyta azt a pozsonyi motoros bankrabló!

Miután a férfi bement a bankba, ráfogta fegyverét az egyik alkalmazottra, aki pedig félelmében kb. 10 ezer eurót adott át neki egy táskában. A bankban ekkor még több ügyfél is tartózkodott, de szerencsére sem ők, sem az alkalmazottak nem sérültek meg.

A rabló ezután felült egy sportmotorra, és elhajtott a helyszínről. A pozsonyi gépesített készenléti egység (PMJ) rendőrei azonban rácuppantak és üldözőbe vették. Eközben a motoros elveszítette a táskát, nem sokkal később azonban a Lafranconi híd környékén lelécelt a rendőrök elől Ligetfalu irányába.

Kiderült az is, hogy menekülés közben felrobbant a táskába helyezett festékbomba, amivel tulajdonképpen értéktelenné vált a benne lévő pénz. Ezt is észlelhette a rabló, és elképzelhető, hogy emiatt nem kellett már neki a zsozsó. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy ő is kapott a festékből.

A rendőrök intenzíven keresik a tettest, egyúttal felhívták a nyilvánosság figyelmét, hogy amennyiben valaki bármilyen információval rendelkezik róla, jelezze azt a 158-as segélyhívón, vagy bármely rendőrőrsön.

