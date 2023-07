100 ezer euróért "dolgozhatott" a pozsonyi ügyész, aki Kočnerrel is jó viszonyt ápolt

Vádat emeltek Bystrík Palovič fővárosi ügyész ellen, aki a gyanú szerint 100 ezer eurót kért el Erik Mikurčíktól, aki az ügye elsimítását kérte a Pozsonyi Járási Ügyészségen.

A fotó illusztráció! (TASR)

Mikurčík a Carlton-ügy miatt került be a hírekbe. Az ügy további érintetjei Maroš Grund és Rudolf Hrubý - mindketten az ESET nevű cégből lehetnek ismertek. Röviden arról van szó, hogy Grund és Hrubý ki akarta túrni Mikurčíkot a közös vállalkozásukból (ami végül sikerült is), aminek hatására, a gyanú szerint, Mikurčík a saját vállakozására akarta írni a pozsonyi Carlton hotelt, továbbá egy 2 milliós lopásról is beszélnek, amelyet a vállalkozó a cég számlájáról vett le jogtalanul.

Mikurčík végül ezügyben kereste fel Bystrík Palovič ügyészt, aki, a NAKA szerint, 100 ezer eurót kért az ügy elsimításáért. A vállalkozó nem volt hajlandó ekkora összeget kifizetni, végül az üzletből nem lett semmi. Mikurčík az esetről hangfelvételt is készített, ez a fő bizonyíték az ügyész ellen. Palovič azzal védekezik, hogy a hatóságok jogtalanul jutottak hozzá a hangfelvételhez.

Ha beigazolódnak a vádak, az ügyész akár 12 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat.

Egyébként nem először ragozzák az ügyész nevét a médiában, a Denník N tavalyi cikkében arról írt, hogy Palovič Marián Kočner vállalkozóval is jó viszonyt ápolt, a Threema üzenetküldő alkalmazáson keresztül üzentgettek egymásnak, sőt, ekkor felmerült az a gyanú is, hogy a vállalkozó az ügyészen keresztül megpróbálta befolyásolni a bíróságon lévő ügyeit.



(aktuality, N)