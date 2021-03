100 napja zárva a boltok – a kiskereskedők beperlik a szlovák kormányt!

Március utolsó vasárnapján éppen száz napja annak, hogy a kereskedelmi egységeknek (az élelmiszerboltokon, drogériákon és állateledelboltokon kívül) be kellett zárniuk, és legfeljebb áruátvételi helyekként működhetnek.

Karácsony óta, egész télen zárva voltak (Illusztráció - Cséfalvay Á. András)

Ez az időszak már 40 nappal hosszabb, mint az első hullám idején, azaz tavaly ilyenkor. A Szlovákiai Kiskereskedők Kezdeményezése (Iniciatíva slovenských maloobchodníkov - ISKM) egy nyilatkozatot tett közzé, amit a SITA hírügynökség és a Čas.sk hírportál is közölt.

Véleményük szerint a kormány úgy tesz, mintha a kiskereskedelmi egységek nem is léteznének, az aktuális helyzetre pedig a leginkább illő szavak szerintük a "célzott likvidáció" vagy a "kétségbeesés".

A kiskereskedők emiatt éppen egy kereseten dolgoznak, amit később bíróságra adnak, hogy a káruk megtérítéséért ilyen módon is harcoljanak.

Úgy vélik, a kormány teljes mértékben ignorálja a javaslataikat, és hagyja, hogy a probléma teljes mértékben az ő vállukat nyomja. "A támogatás nem elégséges, mivel csupán részben a bérleti díjukat, továbbá az alkalmazottak béreit fedi le, de nem mindenkiét és nem teljes mértékben. Hiányzik a támogatás más területekre, amelyek a bérlettel függnek össze, mint az energia, a telefondíjak, internet, lízing, hitelkamatok, szezonális árucikkek, stb." - vélekedtek.

Közölték, hogy más országokban ezt rugalmasabban kezelik, és ugyan be vannak zárva máshol is a boltok, de folyamatosan alkalmazokodnak a járványügyi helyzethez és újabb támogatási csomagokat fogadnak el annak érdekében, hogy az adott szegmens túlélje. "Nálunk viszont továbbra is csupán kétfajta sémát alkalmazunk, az alkalmazottak bérének és a bérlet támogatását, amit még az első hullám idején hagytak jóvá" - szögezték le.

Az ISKM mintegy 80 nem élelmiszeripari jellegű kiskereskedelmi társaságot foglal magába a legkisebbektől a több ezer embert foglalkoztató legnagyobbakig. Köztük van például a NAY, az LPP Slovakia, a Martinus, a Toyeto, az Intersport, az Albi vagy a Bencik Culinary Group és mások összesen több mint 800 bolttal.

Szlovákiában mintegy 300 ezer embert foglalkoztatnak a kiskereskedelemben.

(SITA/Čas.sk)