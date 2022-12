10+1 tökéletes könyv karácsonyra, amellyel Ön is örömet szerezhet!

Győry Attila vagyok, a Családi Könyvklub vezetője. Könyvekben utazom. Ehhez értek. Vagyis, elhiheti... CSAK EHHEZ ÉRTEK... Sok barátom, ismerősöm keres, hív - adjak nekik ötleteket, milyen könyvek most a menők, szeretnének jó könyveket válogatni karácsonyra... Valóban, mi lehetne jobb karácsonyi ajándék, mint egy újabb világban való elmerülés lehetőségét nyújtani? Ha van a környezetében olyan, akinek szeretne garantáltan "örömkönnyeket" csalni a legszebb pillanatokban az arcára - nos - akkor most mutatok Önnek TOP 10 garantált karácsonyi tippet, amivel biztosan boldoggá teheti szeretteit!

2 féle típusú karácsonyi könyvajándékozót ismerek. Az egyik, aki szereti megfogni a könyvesboltban a könyvet, élvezi a nyüzsgést, méhecske módjára körbezümmögi a polcokat, itt is, ott is talál eredeti, kedvenc, fincsi könyveket, belelapoz, diskurál, beszélget, telefonál, egyeztet - micsoda életérzés ez - én is tanúsíthatom, zseniális ritmusa van a karácsonyi könyvek válogatásának...

A másik, aki néhány kattintással célratörően válogat a Családi Könyvklub webáruházában, élvezi a csaknem 30 ezres könyvbirodalom pazar bőségét, aki kedveli, hogy percek alatt tucatnyi könyvet tud megismerni és a kosarába rakni...

A lényeg, a kérdés mindig ugyanaz - mi legyen az a KEDVENC KÖNYV KARÁCSONYRA?

Mutatom a TOP 10 garantált karácsonyi tippet:

Az Elásott igazság folytatása...

... Csoportos nemi erőszak, bérgyilkosság, csalás, bank- és hullarablás.

Egy könyv, ami sokkolja az olvasókat. Azoknak ajánlom, akik legalább érintőlegesen tudják, miről van szó... A dunaszerdahelyi alvilág letaglózó története nem ért véget. Sőt. Csak most kezdődik igazán...

Ha ezt a parádés könyvet választja - akár személyesen is dedikáltathatja - A MESTERREL!

...december 14-én, SZERDÁN - 18.00 órakor a Családi Könyvklub MAX-ban található könyvesboltjában!

Jöjjön és egy tökéletes ajándékot választhat annak, aki szereti a kalandot, a misztikus krimit!

Kinek ajánlom? Elsősorban hölgyeknek!

Durica Katarina, a Rendes lányok csendben sírnak című bestseller szerzője új regényében ismét tabutémákat döntöget, és ahogy azt tőle már megszokhattuk: ő is újra elmegy a falig, de ő azért, hogy megírja azoknak a sorsát, akik nem beszélnek, vagy akikről mindenki más hallgatni szokott.

Lányok és asszonyok, béranyák és biológiai szülők, petesejtdonorok és meddő nők...

Lemondás, pénztelenség, kiszolgáltatottság az egyik oldalon; szégyen, remény és hatalom a másik oldalon... Ütős téma.

A szerző - megosztó. Egyesek gyűlölik, mert kimondja, mások imádják, mert kimondja... Ez a bestsellere is garantáltan betalál...

Miért okoz olyan gyakran problémát az, amire valamennyien vágyunk: hogy megtaláljuk és megőrizzük a szerelmet és a boldogságot? Ennek a kérdésnek ered a nyomába új könyvében a közismert pszichiáter.

Ha egy óvodáskorú gyermeknek keresi a megfelelő ajándékot - megtalálta! Egy lenyűgőző, minőségi oktatási játékra hívom most fel a figyelmét, ami egész életére örök emlék lehet, egy játékos szemléltető eszközt ajánlok Önnek, mellyel lehetőség adódik az évszakok, hónapok, napok, napszakok, időjárás és az óra szemléletes tanulására illetve oktatására.

Ha egy egyedi ajándékot szeretne jóbarátjának, ismerősének vagy éppen egy családnak szeretne ajándékot választani - jól jöhet egy príma tipp: Válasszon falinaptárt - lehetetlen, hogy ne találja meg a kedvencét: DAC, Felvidék, Horgász, Vadász, Bükki füvesember, Felvidéki várak - döbbenetes válogatás, kiváló, praktikus és fontos lehetőség - hiszen az Ön ajándékát az egész évben használni fogják!

A karácsonyban az a legszebb, hogy végre együtt vagyunk. És ha együtt vagyunk, mi lehet szebb együttlét, ha játszik a család? Ugye az ön legkedvesebb emlékei is a régi családi társasjátékokhoz fűződnek? Válasszon egy kedves, bevált vagy új családi társasjátékot, magyar magyarázatokkal - garantált lesz a siker!

Egy különleges, egyedi ajándék, két féle méretben - ami alatt leszakad az asztal!

Fából - Nagy Magyarország térkép puzzle, a vármegyék neveivel gravírozva! Játszva tanulhatja meg akár a gyermekünk is, a történelmi Nagy Magyarország vármegyéinek neveit, elhelyezkedését. A kirakó elemeit, a hátlaphoz ragasztva, akár fali képként is használhatjuk. Magyarságunk, összetartozásunk jelképe! Erős nemzeti jelkép a magyar családok jelentős részének!

Nagyszülőknek - ez ahagyományos értékeket képviselő, kedveskalendárium ideális választás! A család minden tagja megtalálja számára a legérdekesebb írásokat, cikkeket, naptári információkat, és hasznos tanácsok miatt egész évben rendszeresen fellapozható!

A hobbik királya a keresztrejtvényfejtés. Ez a népszerű könyv biztos választás, ráadásul zseniális, könyvklub áron ajánljuk - ez a mi rejtvénykönyvünk! Rejtvények, nagy, jól olvasható betűkkel! Több mint 150 rejtvény! Mindez különleges vagy jellegzetes egyvelege a keresztrejtvény szerelmeseinek.

Érdekessége abban is rejlik, hogy vicceket, fejtörőket, találós kérdéseket is tartalmaznak!

+1 Tuti tipp - Azoknak, akik szeretnek elveszni a könyvek világában!

Hiszem, hogy Ön is megtalálja a legszebb ajándékkönyveket, amelyekkel boldoggá teheti szeretteit a legszebb pillanatokban!

Várjuk Önt a Családi Könyvklub könyvesboltjaiba, ahol roskadásig megrakott könyvespolcokkal várjuk Önt is - mint minden évben karácsonykor - hogy végre Önre mosolyoghassunk!

Meseszép karácsonyi ünnepeket kíván Önnek a Családi Könyvklub munkatársainak nevében

Győry Attila

a Családi Könyvklub vezetője

(PR-cikk)