1012 alkotást birtokol az immár 25 éves Kortárs Magyar Galéria

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria tegnap, késő délután. Ezen túl további ok is volt az ünneplésre, hiszen 20. alkalommal rendeztek művésztelepet az idei évben. Ezen a napon mutatták be a galéria ötödik katalógusát is, melyben a 2007 és 2012 közt a gyűjteményükbe került alkotások tekinthetők meg.