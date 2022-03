109 üres babakocsi mutatja meg, milyen brutális az orosz-ukrán háború

A háború közel egy hónapja tart, ami azt jelenti, hogy naponta mintegy négy gyermeket öltek meg. Az ukrán hatóságok szerint a 109 elhunt germek mellett további, legalább 130 megsebesült, de azt is közölték, hogy a valós számok ennél jóva magasabbak is lehetnek.

A háborúban eddig 439 iskolát ért találat, és közülük 63 teljesen megsemmisült – közölték az ukrán hatóságok.

A striking memorial in Lviv, #Ukraine for all the children killed by Russian attacks in the last 23 days. Market Square is full of strollers. pic.twitter.com/JKmpkyyC1I