11. alkalommal szervezte meg a Csavar-gó fesztet a hetényi Szevasz PT

A Szevasz Polgári Társulás 11. alkalommal kerített sort a Csavar-gó fesztre szeptember 7-én. Az egynapos minifesztivál keretén belül Rimaszombatba és Fülekre látogattak a színészek.

A Szevasz PT felvételei - Továbbiakért kattints!

A Csavar-gó feszt első előadását Rimaszombatban láthatták a gyermekek: az Árgyélus Bábszínház mutatta be Az élet és a halál vize című bábmesejátékot. Ezután az érettségizni készülő gimnazisták a Csavar Színház Fűje sarjad mezőknek című előadását tekinthették meg.

Az esti órákban pedig Füleken játszottak. Itt a Csavar Színház és a Kor-Zár Együttes koprodukcióját, a Rege a tűzről és jácintról című darabot tekinthették meg az érdeklődők.

„Mindig is fontos volt számunkra a gömöri közönség, hiszen már ezelőtt is sokat játszottunk abban a térségben. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a fesztivál keretén belül ezúttal Rimaszombatba és Fülekre látogatunk el egy-egy előadással” – mondta el a Paraméternek Gál Tamás, a Szevasz PT elnöke.

Az előadások mind nagy sikert arattak. A gimnáziumban egy kis beszélgetést is tartottak a diákokkal, akik érdeklődve figyelték a színdarabot. „Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A gyerekek szépen összerakták a képet és megértették az előadás mondanivalóját” – tette hozzá Gál Tamás.

A Csavar-gó feszt megvalósulását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

(SzC)