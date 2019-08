125. évfordulót ünnepeltek a füleki önkéntes tűzoltók ‒ új szertárt kaptak

A Filbyt garázsai nagy változásokon estek át az utóbbi hónapokban. A belügyminisztérium támogatásának és a város saját forrásainak köszönhetően, melyek közösen kis híján 60 ezer eurót tettek ki, az önkormányzat az önkéntes tűzoltók szükségleteihez igazította azokat. A felújításon belül a régi ablakokat új műanyag ablakokra cserélték és új hőszigetelt, villamos meghajtású bejárati kapukat szereltek. A garázsok és a hozzájuk tartozó helyiségek új vakolatot és padlózatot kaptak. Kiegészült és kibővült a fűtési rendszer, minek köszönhetően temperáló fűtés lesz a garázsokban is. Kicserélték az elektromos vezetékeket, a helyiségek világítótestekkel és füstgázelszívó rendszerrel egészültek ki.

„Öt év alatt szép eredményeket értünk el az önkéntes tűzoltókkal. Először a belügyminisztériumtól egy felújított Tatrát, majd egy árvízvédelmi csomagot kaptak. Ma átadjuk számukra az új szertárt, melyet a minisztérium csaknem 30 ezer euróval támogatott. Ma már elárulhatom azt is, hogy néhány nap múlva egy új Iveco Daily autót is kapnak. Ami a székhelyük felszereltségét is illeti, így már magas színvonalat képvisel a testületünk”