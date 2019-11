1,58 milliárd eurót fizettek már be a teherkocsisok útvámként, de ennek több mint felét elviszi a SkyToll és társai!

Az útvámrendszert még az első Fico-kormány idején vezették be, emlékezhetünk, mekkora botrány volt ebből a Ľubomír Vážny által vezetett közlekedésügyi minisztériumnál. A kiválasztott üzemeltető a SkyToll nevű cég volt, és az Állami Számvevőszék most megállapította, hogy beszedett pénz több mint fele kötött ki náluk, illetve más alvállalkozóknál. A rendszer tehát eszetlenül drága, különösen úgy, ha látjuk is, mekkora összegekről van szó.

2010-től 2018 végéig 1,58 milliárd eurót fizettek be útvámként az autósok a sztrádák, a gyorsforgalmik és az I. osztályú utak használatáért, ebből azonban csak 709 millió kötött ki az NDS-nél, 868 millió pedig a SkyTollnál és társainál.

Az Állami Számvevőszék jelentésében szerepel, hogy azáltal is tudtak ekkora összeget lekapcsolni, mert a SkyToll, mely nem mellesleg annak idején a pályázók közül a legmagasabb árral nyert, tovább emelte a kiversenyeztetett árat időközben az inflációval. A másik oldalon, amikor nem volt infláció, hanem az árak csökkentek, azt nem építették be a cselekménybe, így nagyjából 65 millió euróval többet kellett az autópályacégnek kifizetnie számukra.

A lebonyolított tranzakciók határérték feletti száma miatt ugyancsak 60 millió euróval többet kellett kifizetnie az NDS-nek, az üzemanyagkártyaákkal lebonyolított tranzakciókért járó jutalom pedig a többszöröse volt a normálisnak. Ezt a Paywell nevű cég biztosítja, és minden egyes üzemanyagkártyával végzett tranzakció értékének 6,15%-a náluk kötött ki. Eközben a kiskereskedelmi egységeken keresztül végzett tranzakciókért csak 0,5-2,5% járt.

Az NDS-nek azért is fizetnie kellett, hogy a SkyToll effektíven szedte be az útvámot. Ezért 5,7 millió eurót fizettek ki egyfajta motivációs juttatásként, amit a számvevőszék értelmetlennek talált.

Az is kiderült, hogy a második Fico-kormány idején az NDS és a SkyToll megegyeztek, hogy az éves részletfizetést két évvel elhalasztják, mert a kormány optimalizálni szeretné az állami költségvetést. Csakhogy ez sem volt ingyen, a SkyToll ugyanis felszámolt 3,5%-os éves kamatot, és a "spórolás" helyett további 5,6 millió eurót kellett nekik kifizetni.

Az Állami Számvevőszék azt is megállapította, hogy az NDS ráadásul a 13 évig érvényes szerződés lejárta után sem lesz teljes mértékben tulajdonosa a rendszernek.

Az új üzemeltető 2023-tól érkezhet.

(Aktuality.sk)