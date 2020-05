1,678 millió eurós többlettel zárta a tavalyi évet Dunaszerdahely és ez most jól jön

A városi képviselő-testület keddi soros ülésén észrevételek nélkül jóváhagyta a város 2019-es zárszámadását, mely szerint a városkasszába több mint másfélmillió euróval több folyt be, mint amennyi távozott onnan.

Hájos Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy a 2019-es költségvetés bevételi oldala annak elfogadásakor 20,84 millió eurót tett ki, míg a kiadási oldala 20,24 millió eurót. A tavalyi év folyamán azt hat alkalommal módosították, míg az utolsó módosítása után már 27,59 millió eurót tett ki mindkét oldala. A polgármester szerint ez az összeg még mindig 600 ezer euróval alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, de ezt azzal is magyarázta, hogy tavaly nem terveztek hitelfelvételt.

A bevételi oldal végül 99,20, míg a kiadási 93,13%-ra teljesült. Ez azt jelenti, hogy 27,37 millió eurót tett ki a város teljes bevétele a tavalyi évben, ebből a folyó bevételek 23,33 milliót, a tőkebevételek 1,46 milliót tettek ki, pénzügyi műveletek révén pedig 2,58 millió eurós bevételre tett szert a költségvetés. A kiadások 25,7 millió eurót tettek ki, ebből 20,7 milliót a folyó kiadások. Ez a legnagyobb tétel, és csupán 96,4%-ban merítették a tervet, ami azt jelenti, hogy megtakarításokra került sor. Alacsony volt a tőkekiadások mértéke is, ötödével kevesebb a tervezettél, 4,09 millió euró ment el erre a célra.A polgármester ezt azzal magyarázta, hogy egyrészt a sikabonyi temető melletti körforgalom megvalósítása áttevődött az idei évre, másrészt az uniós támogatásból megvalósuló beruházások adminisztratív elszámolásának folyamata is hosszadalmas. Az említett körforgalmon kívül azonban szavai szerint minden tervezett beruházás megvalósult.

Emlékeztetett a sikabonyi temető bővítésére, az ottani ravatalozó berendezésének cseréjére, a Jilemnický utcai alapiskola konyhájának és étkezdéjének felújítására, továbbá a Smetana ligeti és a Kodály Zoltán alapiskolák kiadópultjainak kialakítására. Megújult az Október utcai és a Komenský utcai óvoda, multifunkciós sportpálya és parkolók létesültek a Szabó Gyula Alapiskolánál, cserélték a Kodály Zoltán Alapiskola tornatermének tetőszerkezetét, átkötőfolyosó létesült a Jesenský utcai óvoda épületei között, klímaberendezés került a VMK színháztermébe és új légtechnikát kapott a városi sportcsarnok is. Új burkolatot kapott a Sport és a Komenský utca, és járdákat újítottak fel az említettek mellett a Karcsai úton és a Fenyves lakótelepen. Parkolók épültek a Lőrincz Gyula utcában, a Rózsaligetben és a sikabonyi szabadidőpark mellett. A Fő utcán jelzőlámpás átkelő jött létre a postánál, megújult a termálfürdő területén a tó környéke és bővült a kamerarendszer.

Összességében 1,673 millió eurós többlettel zárt a költségvetés tavaly, amiből 1,468 millió eurót helyeztek át a tartalékalapba. Erre most szükség is volt, ugyanis az idei legfrissebb költségvetés-módosítás szerint 1,1 milliót már ki is emeltek onnan, mérsékelendő a járványhelyzet hatásait.