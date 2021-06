"17 éve drogfüggő vagyok, pervitint bökök magamba, mert megölték az apámat"

A Specializált Büntetőbíróságon ezúttal az egyik gyilkosság áldozatának hozzátartozóin kívül elítélt bűnözők is vallomást tettek a dunaszerdahelyi bűnügyekkel kapcsolatban. A meghökkentő és szégyentelen kijelentések, valamint a felszínre törő érzelmek között gondterhelt, szomorú sorsok rajzolódtak ki.

Robert Bíly neve nem ismeretlen azok előtt, akik nyomon követik a szlovákiai alvilág történetét. Az egykori maffiózó a Piťo-féle pozsonyi bűnbanda pőstyéni helytartója volt, majd a dicsőséges maffiaévek után bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, rongálás, rablás, zsarolás és biztosítási csalás miatt 2013-ban nyolc évre ítélték. Mivel a rendőröknek segített más bűntények felderítésében, és a börtönben is jól viselkedett, hat év után, 2019-ben feltételesen szabadlábra helyezték.

Maffiavád, öt gyilkosság, és egy nagy értékre elkövetett lopás – erről szól a Horváth Lehel ellen zajló büntetőper. Összes kapcsolódó cikkünk:

A pőstyéni férfit szoros szálak fűzték a dunaszerdahelyi maffiához is, mivel az ezredfordulót követően egy évtizeden keresztül hajtott végre Sátorékkal gazdasági bűncselekményeket, csalásokat. Elsősorban Reisz Andorral tartotta a kapcsolatot, majd Reisz 2006-os halálát követően a jelenleg 25 éves börtönbüntetését töltő Kádár Krisztiánnal ápolt közeli viszonyt.

Róbert Bíly a Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermében

Bíly elsősorban arról a banki széflopásról beszélt, amellyel a vádirat szerint 45 millió koronára tett szert a dunaszerdahelyi bűnbanda.

– mondta az egykori maffiózó az ügyről, melynek részleteit Reisz Andor pletykálta el neki. Bíly – aki amikor Dunaszerdahelyen járt, párszor személyesen is találkozott a vádlott Horváth Lehellel – tudomása szerint a széflopás értelmi szerzője Reisz Andor és Horváth voltak.

Mindezt azonban a pőstyéni férfi a bíróságon jelentette ki először, korábbi rendőrségi kihallgatásai során Horváth Lehel szerepéről egyáltalán nem ejtett szót, sőt, erre a kilengésére nem is tudott igazán elfogadható magyarázatot adni.

– kommentálta a tanú által elmondottakat Horváth Lehel. A felé irányuló kérdésekre válaszolva Róbert Bíly elmondta azt is, hogy Reisz Andortól úgy tudta, nem a széflopás volt az egyetlen bűncselekmény, amit az említett banki dolgozó által nyújtott információk segítségével terveztek.

„Egy pénzszállítót is ki akartak rabolni”

– hangzott el, ám Bíly elmondása szerint ezt végül Sátor és bandája nem követték el.

Horváth Lehel a vádlottak padján

A hétfői tárgyalási nap másik „sztárvendége” Šaróka István volt, aki 2010-ben lett az egykori Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) nyugat-szlovákiai részlegének igazgatója. A komáromi exrendőrnek biztosan ismerős volt a bíróság folyosója, hiszen tavaly októberben ugyanitt kötött vádalkut, és kapott korrupciós bűncselekmények miatt 35 ezer eurós pénzbüntetést, valamint három év felfüggesztett szabadságvesztést.

Šarókát főként arról kérdezték, hogy ÚBOK-vezetőként milyen bűncselekmények kapcsán került kapcsolatba a vádlottal. A zsaru a már említett Kádár Krisztiánon keresztül ismerte meg Horváthot, aki akkoriban megmutatta a rendőröknek, hol vannak elásva csótfai telkén a 2008-ban meggyilkolt Raisz-fivérek földi maradványai.

Miután a rendőrök 2011-ben megtalálták a holttesteket, a nyomozást felügyelő ügyész utasítást adott a rendőröknek, hogy georadarral vizsgálják át Horváth birtokát, hogy további holttestek után kutassanak. A sors úgy hozta, hogy most ugyanez az ügyész, Bohdan Čelovský kérdezte ki a bíróságon tanúként megjelenő Šarókát, és Čelovský kérdéseiből azt lehetett kivenni, mintha Šarókát hibáztatná azért, mert Sátor Lajos holttestét – aki akkoriban szintén Csótfán volt eltemetve – a rendőrök akkoriban nem találták meg.

– Nem, ez nyilvános dolog volt, tudott róla minden rendőr – felelte Čelovskýnak Šaróka, aki nem is nagyon tudta felidézni, hogy akkoriban együttműködött az őt vallató ügyésszel.

Sőt, Šaróka mintha nagyon gyorsan felejtene: azt is találta mondani, hogy rendőrként soha nem árult el semmit a maffiózóknak, és azokat a dolgokat – pénzt, telefont, tévét, motort, autót, házimozi rendszert, számítógépet –, amiket elfogadott tőlük, mindig csak ajándékba kapta. Ha az exzsaru a pénzbüntetése mellé tavaly ősszel nem feltételes, hanem letöltendő három évet kapott volna a bíróságtól, talán most nem tagadott volna meg mindent, amit néhány hónapja még beismert.

Šaróka István a tárgyalóteremből való távozás közben sapkát húz a fejére

A korrupt exrendőr kihallgatása után károsultként hallgatták ki a 2003 decemberében meggyilkolt Karika Csaba hozzátartozóit. A dunaszerdahelyi férfi életét azután vette el a Sátor-féle maffia kivégzőosztaga, hogy a bűnbanda utasítására egy dunaszerdahelyi bank széfjéből ellopott 45 millió koronát (1,5 millió euró). A férfinak a bűntett végrehajtásáért nagy jutalmat ígértek, de végül inkább meggyilkolták, hogy ne tudja bemártani a lopás értelmi szerzőit.

Karika egy-két hónappal eltűnése előtt költözött el családjától, közeli hozzátartozói szerint az egykori dunaszerdahelyi Euromarket épületében húzta meg magát, ahol Horváth Lehel akkoriban diszkót is üzemeltetett. A vádlottnak egyébként 15 évig, főként a mezőgazdaságban, de biztonsági őrként is dolgozott.

– mondta az áldozat felesége a bíróságon, majd felidézte, hogy férje decemberben még telefonált neki, hogy hazamenne karácsonyra, amibe a nő a gyerekei érdekében bele is egyezett. És bár a férfi azelőtt többször is elment otthonról, később mindig visszatért – ezúttal azonban többé már nem látták a családfőt.

Bár Karika Csaba egykori felesége vallomása közben folyamatosan tudatta a vádlottal, hogy nem szívesen találkozik vele, de végig képes volt megőrizni hidegvérét. Utána azonban Karika fiát hallgatták ki, aki eleve zaklatottan érkezett a tárgyalóterembe, és azonnal közbevágott, amikor Horváth Lehel ügyvédje feltette volna neki az első kérdést.

– mondta a férfi, és mutatott Horváth Lehelre, miközben a tárgyalóteremben lévő fegyőrök árgus szemmel figyelték a tanú minden mozdulatát. A hirtelen kialakuló, kellemetlen feszültség valóban indokolta éberségüket.

A férfi elmondta, hogy apja telefonon vele is azt közölte, hogy karácsonyra hazamegy. Karika Csaba a fia lelkére kötötte, hogy ha nem menne haza, akkor jelentsék be eltűnését, de a család végül nem jelentkezett rögtön karácsonykor a rendőrségen. Karika felesége ezt a férfi néha feltörő kicsapongásaival indokolta, fia azonban már úgy fogalmazott, hogy megfélemlítették őket.

A 2003-ban meggyilkolt Karika Csaba hozzátartozói a Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermében

Amikor Horváth Lehel tett volna fel kérdést a férfinak, a tanú gyorsan közbevágott.

– mondta a tanú, majd a vádlott ügyvédjével már hajlandó volt kommunikálni. Arra a kérdésre, hogy hogyan, és kik félemlítették meg őt, így felelt:

„ A dílerek sokszor ingyen adták nekem a dolgokat, hogy minél jobban el legyek szállva, hogy ne keressem a fatert. A drogdílerek is a kezük alá dolgoztak, engem meg is vertek nem egyszer, nem kétszer, és meg is mondták, hogy maradjak nyugton.”