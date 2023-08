17 éves szlovák tehetség mentette meg a Feyenoord meccsét!

Sauer a rotterdami Feyenoord játékosa, akárcsak egy másik szlovák, Dávid Hancko. Vasárnap a városi rivális Sparta ellen léptek pályára, és a mérkőzés favoritjaként diktálták is az iramot, noha két rövidzárlat kétgólos hátrányba sodorta őket már az 54. percben. A 77. percben Santiago Giménez révén szépítettek, majd a ráhúzás első percében jött el a második félidőre beállt fiatal szlovák csatár kulcspillanata.

A Feyenoord a félpályáról végzett el szabadrúgást, az előre ívelt labda viszont kijött a védőkről, de az üresen hagyott Sauer elé került, aki a tizenhatoson belülről ügyesen rakta fel azt a jobb felsőbe.

SUPER SUB LEO SAUER(2005) DRAWS LEVEL ON HIS SENIOR DEBUT!!!

