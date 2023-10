17 évesen kényszerből lett gyári munkás, 380 euró volt az első fizetése, de az iskolába már nem térne vissza

Norbi 17 évesen hagyta ott az iskolát, mikor anyja 2016-ban lebetegedett. Egy munkaközvetítő által került be egy koreai tulajdonú gyárba, az első fizetése 380 euró volt. Nagyon sok átveréssel találkozott a munkája során, de ma már semmi pénzért nem ülne vissza az iskolapadba. Norbi történetét mutatjuk be, aki elmeséli, milyen az, amikor valaki fiatalkorúan tapasztalja meg a gyári munkát.

Illusztráció (Pexels)

„Mellrákkal diagnosztizálták az anyámat” – kezdi el történetét Norbi, mikor éppen azt próbálja meg felvázolni, mekkora kényszerhelyzetbe került 17 évesen. Mivel apja már egy ideje lelépett otthonról, és az anyja 12 órákat dolgozott egy gyárban, hogy megélhetést biztosítson a családjának, így egy ilyen súlyos betegség – amely ráadásul a kenyérkeresőt sújtja - fenekestül forgatta fel a család életét.

Mivel az orvosok műtétet, sugárkezelést és kemoterápiát is kilátásba helyeztek anyjánál, ráadásul a betegszabadság után járó összeg még az albérletüket sem fedezte, Norbi tudta, hogy legidősebb gyerekként most neki kell beállnia dolgozni, hogy két testvére nyugodtan járhasson iskolába.

Mindez a nyári szünet alatt történt, Norbi pedig tisztában volt azzal, hogy szeptemberben már nem fog visszatérni az iskolapadba. A munkakeresés eleinte nagyon nehézkesnek tűnt, hiszen még nem volt nagykorú, ám végül az egyik rokona ajánlott egy munkaközvetítő céget, amely szerzett neki egy állást.

A szakközépiskolája belegyezett, hogy Norbi individuálisan végezze el a harmadik osztályt, ő pedig szeptember másodikán be is lépett új munkahelyére.

A munkaközvetője brigádmunkaként papírozta le a dolgokat, hiszen Norbi még nem töltötte be a 18. életévét, az iskolát sem nem hagyta abba. Egy TV-összeszerelő cégben kezdett el kicsomagolóként dolgozni.

„Egy teljes hónapom le volt dolgozva, 380 euró volt az első fizetésem”

- válaszolja Norbi, mikor arról kérdeztem, hogy voltak-e esetleg problémák a munkaközvetítővel. Szerinte az sem volt igazságos, hogy legfeljeb egyetlen napot hiányozhatott, ami ráadásul fizetetetlen szabadság volt.

„Aki esetleg több napot hiányzott, annak a 4,50-es órabérét 3 euróra csökkentették egy teljes hónapig”.

A legérdekesebb sztorija mégis az volt, mikor a vállalat HR-ese lesétált Norbihoz, majd közölte:

„Megszakítja a cég a munkaközvetítővel az együttműködést, holnap már nem kell bejönnöd. Köszi a megértést! Szia!”

- majd sietve távozott. Norbi teljesen ledöbbent, mert még csak pletyka szinten sem hallotta, hogy ez meg fog történni. Végül csak úgy sikerült megmentenie az állását, hogy még aznap átlépett egy olyan munkaközvetítőhöz, aki szerződésben állt a vállalattal.

„Szóval ennyire fontosak itt az emberek”

- szűrte le a tanulságot.

Norbi szerint az új munkaközvetítő már egy fokkal jobb volt, nem tudott felidézni egyetlen kifogásolható dolgot sem a céggel kapcsolatban. Nem úgy, mint a kollégái, akiknél mindennapos szokássá vált, hogy panaszkodnak az állásközvetítőikre. Főleg azok az emberek tartoztak ide, akiknek szállásra is szükségük volt, hiszen Kelet-Szlovákiából, Szerbiából, Romániából és Ukrajnából utaztak a régióba, hogy beállhassanak dolgozni.

Az ilyen szálláshelyekért is legtöbbször az állásközvetítő a felelős, általában ezek többemeletes épületek, ahol szintenként egyetlen konyha és fürdőszoba áll a rendelkezésre. Ráadásul a kis szobákba néha 4-5 embert zsúfolnak össze, amiért nem szégyellnek horribilis összegeket elkérni.

„Volt egy kollegám, négyen voltak egy szobában, 150 eurót vontak le tőle minden hónapban. Az 600 euró egy kis helyiségért, ha mindenki fizet, és még csak zuhanyozni sem tudtál akkor, amikor akartál”

- meséli Norbi, hozzátéve, hogy a munkások legtöbbször a fizetéssel sem voltak megelégedve, többen arra panaszkodtak, hogy a munkaközvetítő átveri őket.

Norbi azonban nem tudja kizárólag csak az állásközvetítőket hibáztatni, hiszen előfordult, hogy maguk a munkások sem voltak éppen a legmegbízhatóbbak. Voltak, akik csak pár napot dolgoztak, majd egyszerűen felszívódtak, voltak, akik szétlopták a szálláshelyet, vagy éppen nem akarták rendesen végezni a munkájukat, ami számos konfliktust okozott a cégen belül.

Hogy mennyire volt toxikus a viszony a munkaközvetítő és egyes dolgozók között, azt Norbi egy beszédes történettel ábrázolja.Az állásközvetítő munkatársa minden csütörtökön ellátogatott a cégbe, hogy szétossza az előlegeket azoknak a munkásoknak, akiknek éppen pénzre volt szüksége. Az előleg osztogatása azonban korántsem volt merő jótékonyság az állásközvetítő részéről, hiszen az előleghez kamatot is felszámolt, amit aztán hónap végén - az előleg összegével együtt - levontak a fizetésekbő.

A kamatos előleg a morálon sem javított sokat, egyes munkások, miután zsebre tették fizetésük egy részét, másnap már meg sem jelentek a munkahelyükön.

A kölcsönös bizalmatlanság igazi vesztesei azok voltak, akik tisztességesen dolgoztak, ide tartozik például Norbi is. Hiszen a munkáltatók megbízhatatlannak tartották azokat, akik állásközvetítők által jutottak ezekhez a munkához. Általában a legalantasabb pozíciókba helyezték őket, szó szerint velük végezték el a piszkos munkát.

Mindezek ellenére a rendszer még így is jól működik. Hiába cserélődnek napról-napra a munkások, az állásközvetítők így is találnak embereket, akivel leszerződnek,

hiszen mindig vannak olyan bel- és külföldi leszakadó régiók, ahonnan könnyű átcsábítani a munkaerőt.

Az ellenőrzések gyakoriságának hiánya is kedvez a közvetítőknek, számos ilyen cég „feketemunkások” alkalmazása útján jut hozzá bevételei jelentős részéhez. Ugyanis mindig találni egy a bank felé eladósodott embert, egy nőt, aki az anyasági mellett szeretne plusz pénzhez jutni, egy időset, aki némi „nyugdíjkiegészítés” gyanánt vállal ilyen munkát, esetleg egy munkanélkülit, aki néha-néha megunja a semmittevést.

A cégek - a gyár és az állásközvetítő - profitját így nem a minőség, mindinkább a mennyiség termeli.

Mikor Norbi betöltötte a 18. életévét, és már nem kellett „brigádmunkásként álcáznia magát”, felmondta a munkaközvetítőnél a szerződését, és leszerződött magánál a vállalatnál, ahol dolgozott.De még így is hat évet kellett várnia, mire olyan pozícióba került, ahol bátran kijelentheti, hogy meg van elégedve a fizetésével.

A középiskolát végül nem fejezte be. A harmadik osztályt még individuálisan végezte el, az utolsó évet viszont két évre elhalasztotta, majd mikor visszatért volna, az iskola vezetősége ezt nem engedte meg. Norbi a mai napig nem tudja, hogy miért.

„Biztos, hogy nem” - vágta rá arra a kérdésre, hogy visszaülne-e most az iskolapadba. Szerinte most szeptemberben is egy csomó olyan fiatal érkezett a cégbe, akik igaz, hogy érettségivel, esetleg diplomával rendelkeznek, mégis kicsomagolóként végezték, mint ahogy ő is jó pár évvel ezelőtt.

„Én azt látom, hogy nem éri meg visszamenni az iskolába. De ez az én véleményem. Csináljon mindenki azt, amit akar”

- zárja a beszélgetést Norbi.

(Poroknovec Erik)