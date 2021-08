A 18 éves Patrik egyedül maradt nagyszüleivel, Čaputovához fordult segítségért: apját, a volt Európa-bajnok sportolót 25 év börtön fenyegeti

Az Alsózélle (Dolné Zelenice, Nagyszombati kerület, Galgóci járás) községben élő Patrik Šípoš mindössze 18 éves, és fennáll a veszélye, hogy hajléktalanná válik. Sajnos nem a saját hibájából.

Fotók: čas.sk

Patrikot egész életében csak apja, Josef (44) nevelte, aki volt Európa-bajnok motorcsónakos, és fél évvel ezelőtt még viszonylag gondtalanul éltek együtt. Az év elején azonban apját letartóztatták, amiért a Vág melletti parcellán marihuánát termesztett és szárított, amiből kannabisz kenőcsöket készített az onkológiai betegeknek és ismerősöknek. Apja most 25 év börtönre számíthat.

„Édesapám marihuánát ültetett, és úgy döntött, hogy kenőcsöket készít belőle, amelyeket rákos betegeknek és ismerősöknek ajándékozott“ – mondta a fiatalember. „Az otthoni razzia során apjánál olyan marihuánát találtak, amelyet nem használt kenőcsökben. A rendőrség szerint a marihuána értéke olyan magas lehet, mint a házuk“ – magyarázta, miért szembesül apja ilyen súlyos büntetéssel.

Josef trófeái

Patrik élete teljesen felfordult. Attól fél, hogy még a tetőt is elveszíti a feje fölül.

Patrik édesapjához hasonlóan szintén sportoló. Jégkorongozik az első ligában. „Apám véradó, és megtanított a felelősségre. El sem tudom képzelni, mit csinálnék tető nélkül a fejem felett. Itt maradtam nagyanyámmal és nagyapámmal. Apu vigyázott a nagyszüleimre, de most rajtam múli kaz ő sorsuk is. Az iskola és a hoki mellékes lett. Most a prioritás a nagypapa és a nagymama“ – mondta a fiatalember, aki nem hiszi, hogy újra találkozhat az apjával úgy, hogy az szabadlábon van. Úgy véli, erre leghamarabb akkor kerülhet sor, amikor már neki is gyermekei lesznek.

„25 évre számít, mert szárított fűből készített kenőcsöket. Nem értem, nem volt kereskedő“

– jegyezte meg. De jogrendszerünk és törvényeink egyszerűen nem teszik lehetővé az ilyet. „Az illegális kannabisz-termesztés bűncselekménynek minősül, ahogy a kábítószerek és pszichotróp anyagok, mérgek vagy prekurzorok előállítása is tiltott“ – mondta Marek Benedik ügyvéd, hozzátéve, hogy a száraz kivonat is kábítószer. „Lényegtelen, hogy a növényeket nem drognak termesztették“ – tette hozzá.

Patrik kétségbeesetten segítséget kért Zuzana Čaputová elnöktől is, akivel nagyapjával levelet írtak. Jövő héten kezdődik apja meghallgatása, Patrik reméli, hogy nem a börtönben fog megöregedni. A rendőrség nem kommentálja az esetet, mert az a NAKA joghatósága alá tartozik.

„A kender legálisan termeszthető. Az emberek a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának engedélye alapján termeszthetik ipari célokra, azaz magvak visszanyerésére. Lehetőség van engedély nélküli termesztésre is, ezek az ún. technikai kenderfajták, amelynek THC-tartalma kevesebb, mint 0,3%“

– tette hozzá Marek Benedik.

