18 fok a konyhában, a folyosón csak 15? – már a szlovákiai hőszolgáltatók is spórolást sürgetnek

A konyhában 18, a folyosón csak 15 Celsius-fok. Csehország kiadott egy rendeletet, amely alapján elrendelhetik, hogy az állampolgárok a minimálisra csökkentsék a hőmérsékletet a háztartásokban. A szlovákiai hőszolgáltatók hasonló megoldást sürgetnek, egyelőre azonban csak elméleti szinten van jelen az elképzelés.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ha elfogadják a cseh javaslatot, a kormány arra kötelezheti az embereket, hogy a lakások helyiségeit csak egy bizonyos meghatározott hőfokig fűtsék ki. Szlovákiában egyelőre mindössze fontolgatják egy ilyen rendelet kiadását, a hőszolgáltatók mindenesetre üdvözölnék a bevezetését.

„Kezdünk kommunikálni a nagyobb működtetőkkel arról, hogy egy egyéni szerződés keretében más feltételekben állapodjunk meg, mint amilyeneket az állami jogszabályok előírnak. Két szék között vagyunk. A fogyasztó is spórolni akar, mi is spórolni akarunk, de az állam nem változtatja meg a jogszabályt, és ha megsértjük azt, tehát kevesebbet fognak fizetni és spórolunk is, akkor még az állam bírságol meg bennünket” – magyarázta a Tvnoviny.sk-nak a Szlovákiai Távhőszolgáltatók Szövetségének vezetője, Stanislav Janiš.

A hőszolgáltatók éppen ezért tárgyalást sürgetnek a kormányfővel, tömeges hőspórolás ugyanis jelenleg csak a veszélyhelyzet kihirdetése után rendelhető el.

„Jön a tél, nem tudjuk, mi vár ránk. Ez azt jelenti, hogy fel kell készülnünk az összes forgatókönyvre. A veszélyhelyzetet akkor hirdetik ki, amikor már tényleg veszélyben vagyunk. De ha van rá mód, kerüljük el azt a bizonyos veszélyt” – húzta alá Janiš.



(tvnoviny.sk)