2 millió euróba kerülhetett, hogy az oligarcha Širokýra még csak a gyanú árnyéka se vetüjön

A NAKA pénzügyi egységének korábbi vezetője, Bernard Slobodník vallomásában arról is elárult részleteket, hogyan védte be a Norbert Bödör nyitrai oligarcha és Tibor Gašpar országos rendőrkapitány vezette rendőrségi kommandó például a Smer pénzelésével összefüggésbe hozott egyik háttérembert, Juraj Širokýt.

Juraj Široký (Fotó: TASR-archív)

Már korábban is írtunk róla, hogy az ősszel letartóztatott korábbi rendőrségi vagy adóhatósági vezetők, akik együttműködnek és vallomásaikkal segítik a hálózat piszkos ügyeinek felderítését, egyik elsődleges feladata volt, hogy a Smer politikai ellenfeleit próbálják besározni vagy épp a Smert támogató személyek rendőrségi ügyeit elsüllyeszteni.

Slobodník a vallomásában beszélt arról is, hogy Bödör és Gašpar is annak idején kifogásolták, hogy túl nagy a fejhajtás a Váhostav-üggyel kapcsolatban folytatott nyomozás körül, és olyan végeredményt kértek tőle, hogy az építőipari cég mögött álló oligarchára, Juraj Širokýra és annak fiára még csak a gyanú árnyéka se vetüljön.

Beismerte, hogy Bödörtől kapott egy borítékot, amiben sejtette, hogy pénz van, és mikor később kinyitotta, szavai szerint 20 ezer euró volt benne.

Slobodník viszont vélhetően csak a töredékét kapta meg annak a pénzösszegnek, amiről ebben a konkrét korrupt mentőakcióban szó van. Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának exigazgatója, aki szintén együttműködik a rendőrséggel, ugyanis azt vallotta, hogy

Široký különböző cégeken keresztül 2 millió eurót mosdatott át Bödör számára. Állítja, azért tud erről, mert Bödör személyesen mondta neki.

Ő is megerősítette, hogy az összeg egy része a NAKA-hoz, Slobodníkhoz és az ő beosztottjaihoz vándorolt. Ezt az információt Slobodník is megerősítette neki, és Makó vallomása szerint bosszantotta őt, hogy csak 20-30 ezret kapott, miközben Bödör kétmilliót. "Béďo haragosan mondta ezt" - szögezte le. A 20 ezer körüli, illetve a kétmillió euróról szóló információt tehát a rendőrséggel egymástól függetlenül együttműködő két volt vezető is megerősítette.

A megegyezés része volt, hogy Široký bemegy a rendőrségre, hogy kihallgathassák, de anélkül, hogy a bejáratnál igazolnia kellene magát. Ez így is történt, a helyszínen lévő sajtómunkások viszont ezt rögzítették, és végül megbüntették a rendőrt, aki igazoltatás nélkül engedte be Širokýt.

Az Aktuality.sk ezzel kapcsolatos felvetésére maga Juraj Široký is reagált, de csupán annyit, hogy visszautasítja az állítást, miszerint fizetett volna érte, hogy ne induljon ellene eljárás. "A Váhostav-ügyben rendesen kihallgattak, és mint az közismert, az egész ügy kapcsán lezárult a nyomozás.

A Specializált Büntető Bíróság a Váhostav korábbi vezetőjét, Ján Katót két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, miután elismerte, hogy előnyben részesített bizonyos hitelezőt a restrukturalizáció során, és peren kívüli megegyezést kötött Ján Šanta ügyésszel, amit a bíróság jóváhagyott.

A Váhostav megmentésébe végül akkoriban a Robert Fico vezette egyszínű kormány is beszállt azáltal, hogy a hitelezők követeléseit féláron felvásárolta a cégtől. Ez 26,5 millió euróba került.

(Aktuality.sk)