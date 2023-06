200 millió euróból becsatornázhatják a Dunaszerdahelyi járás nagy részét, de Gútát és Naszvadot is

Tisztítóállomások bővülnek, illetve létesülnek, és egy sor település, városok és falvak lakosai előtt kínálkozik majd a következő években lehetőség arra, hogy rácsatlakozzanak a Csallóközben vagy annak határán eddig hiányzó csatornahálózatra.

Archív felvétel

Leszögezhető, hogy a Nyugat-Szlovákiai Vízművek most már Délnyugat-Szlovákiára, elsősorban a Csallóközre koncentrál, ami a csatornahálózat kiépítésére nyújtott támogatásokat illeti. A vízművek felügyelő tanácsának elnöke, Gódány László korábbi egyházkarcsai polgármester, jelenlegi alpolgármester megkeresésünkre kifejtette, hol is tartanak azok a projektek, melyek közül néhány 2024-ben, mások pedig 2025-ben vagy 2026-ban finiselnek.

Összesen hat projektet említett, de továbbiak előkészületei zajlanak. Korábban 140 millió euróról volt szó, amit a csallóközi csatornahálózat bővítésébe invesztálnának, Gódány szerint azonban ez az összeg már mintegy 200 milliónál jár.

A leginkább előrehaladott állapotban szavai szerint a Bakát, Dercsikát, Csallóköznádasdot és Felbárt érintő projekt van. Ehhez kapcsolódik bősi tisztítóállomás bővítése is, ami nemrég kezdődött el. Erre éppen azért van szükség, mert az említett négy település szennyvizét ide vezetik majd el. A projekt értéke 20 millió euró, és legkésőbb szűk egy éven belül, 2024 májusára be kell fejeződnie.

Ennél is nagyobb összeget, 28 millió eurót emészt majd fel a Somorját és környékét érintő projekt. Ez magába foglalja a somorjai tisztítóállomás rekonstrukcióját mintegy 9,1 millió euró értékben, továbbá a felsőpatonyi (5,5 millió) és vörösmajori kanalizációt (8,4 millió), utóbbi községben pedig az ivóvízhálózat kiépítését is (5,3 millió).

Ezt követheti időrendben a csilizközi falvak, Szap, Csilizpatas és Csiliznyárad becsatornázása, utóbbi településen pedig egy új tisztítóállomás jön majd létre. A projektdokumentáció kész, a 15-16 millió eurós költségvetését pedig már jóváhagyták.

Gódány László kiemelte, hogy a vízművek mindegyik esetben átvállalja a projektdokumentáció költségeit, ami a csilizközi falvak esetében 380 ezer eurót jelent, Somorjánál pedig még ennél is többet. A megvalósításukhoz állami, illetve EU-s pénzekért folyamodnak.

Ugyancsak jóváhagyták már Gúta és Naszvad projektjét. Naszvadon a csatornahálózat és a tisztítóállomás kapacitásának bővítését célozza egy 15 milliós projekt, míg Gútán egy tisztítóállomás létesítését és szintén a kanalizáció bővítését. Utóbbi esetben a beruházás értéke 28 millió eurót tehet majd ki.

Gódány beszélt arról is, hogy végre Királyfiakarcsa is csatlakozhat a csatornahálózatra, ami a szomszédos Lúcsnak is kedvez.

„Lúcson 80%-ban készen van a kanalizáció, de nem tudnak bejönni vele Egyházkarcsáig, mert Királyfiakarcsa korábban nem kapott támogatást. Néhány kilométer hiányzik, és ha idén nem kezdenek vele valamit, akkor Lúcstól visszaveszik az 5 milliós támogatást” – fűzte ahhoz, miért is olyan fontos Királyfiakarcsa szerepe.

További jóváhagyott projektként említette Ekecsét, ami 12-14 millió euróból valósulhat meg. Emellett tanulmány készült már Kulcsod, Medve, Balony és Csilizradvány csatornázásáról, melyet aztán vagy a nagymegyeri tisztítóállomásra kötnének rá, vagy pedig a legvalószínűbb, hogy egy tisztítóállomást építenek valamely község kataszterében.

Tervben van a nagymegyeri tisztítóállomás rekonstruálása a nagyobb kapacitás érdekében, hogy erre csatlakoztathassák rá a jövőben a Komáromi járás környező községeit, Lakszakállast, Gellért, Szilast és Csicsót.

Zajlanak Vásárút és Csallóközkürt csatornázási projektjének előkészületei is, ez 12 millió euróba kerülhet és Nyárasd helyett Dunaszerdahely felé veszik vele az irányt.

(SzT)