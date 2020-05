200 millió euróval is megkurtíthatják az Atlético Madrid büdzséjét 

Jelentősen megnyirbált költségvetéssel kénytelenek számolni az Atlético Madridnál a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt - írta az AS sportlap.

Fotó BeSoccer

Jelenleg 500 millió eurós a büdzséje a fővárosi klubnak, de ha az együttes sikertelen BL-szezont zár, akár 200 millióval is csökkenhet a 2020/21-es szezonban rendelkezésre álló pénz.

A veszteségek jelentős mértékben abból fakadnak, hogy ha újraindul is a futballszezon, a meccseket akkor is jó ideig zárt kapuk mögött, nézők - így bevétel - nélkül rendezik, mivel pedig a fő jövedelemforrás a televíziós jogokból származik, a közvetítések eddigi elmaradása is súlyos summáktól fosztja meg az Atléticót.

A válságkezelés részeként az első csapatnál 10 százalékkal már csökkentették a játékosfizetéseket ebben a szezonban, és a következő idényben további 20 százalékos mérséklés várható.

