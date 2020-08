2015-ig zuhant vissza Szlovákia gazdasága a második negyedévben, a magyar gazdaság még nagyobbat esett

Öt évvel vetette vissza a szlovák gazdaságot a koronavírus okozta gazdasági válság. A második negyedévben 12,1 százalékkal csökkent évközi szinten a gazdaság, derült ki a Statisztikai Hivatal pénteki jelentéséből. A visszaesés azonban enyhébb, mint a Szlovák Nemzeti Bank júniusi előrejelzése, a szakemberek optimistábban várják az év végét. Mintegy 50 ezren veszítették el munkájukat, év végéig még közel 20 ezer munkahely szűnhet meg.

Forrás: NBS

Több mint 12 százalékot zuhant az első félévben a szlovák gazdaság a koronavírus terjedése miatt bevezetett óvintézkedések hatására. „A visszaesés enyhébb, mint amit vártunk – írja elemzésében a Statisztikai Hivatal. – Ez a második negyedév utolsó hónapjában tapasztalt aktivitásnak köszönhető az ipar kulcságazataiban, elsősorban az autógyártásban és a kisvállalatokban.”

Kicsit optimistább elemzők

Horváth Mihály, a jegybank fő közgazdásza szerint kicsit optimistábbak már mint júniusban voltak. Akkor 10,3 százalékos éves visszaesést jósolt a jegybank azzal, hogy jövőre mintegy 8,4 százalékos emelkedés jöhet.

„Kicsit optimistábbak lehetünk, talán ez az év nem lesz annyira rossz, mint korábban vártuk, de egy félév még előttünk áll – mondta Horváth.

– Ha a részletes adatok is a jelenlegi helyzetet erősítik meg, akkor már azt mondhatjuk, hogy a második félév kiindulási alapja jobb a vártnál, és felfelé igazíthatnánk az éves előrejelzést.” A következő előrejelzést szeptember végére ígéri a jegybank. Horváth szerint sok múlik azon, hogy a következő hónapokban mennyire erősödik meg a járvány, és erre milyen reakciót ad a politika.

A gazdasági eredmény ugyan katasztrofális a szlovák jegybank szerint is, de jobb, mint amit vártak. „A 12,1 százalékos visszaesés 1994 óta a legnagyobb évközi zuhanás” - tájékoztatta a Paramétert a jegybank. Az NBS azonban ennél is nagyobb zuhanásra számított az első negyedéves adatok alapján júniusban elkészített előrejelzésében.

Akkor úgy vélték, hogy a második negyedévre a gazdaság a tavalyi szint 82 százalékára esik vissza, vagyis 18 százalékos zuhanást prognosztizáltak.

„A GDP adatok tényleg jobbak a vártnál, de egyelőre még nagyon keveset tudunk, a statisztikai hivatal szeptemberben hozza nyilvánosságra a részletes jelentését” - mondta a Paraméternek Horváthy Mihály, a jegybank fő közgazdásza. Információi szerint azonban a háztartások fogyasztása volt jobb, mint amire júniusban számítottak,

50 ezer munkanélküli

A foglalkoztatottság alakulása tekintetében azonban helytállóak voltak az előrejelzések. A válság kezdete óta a munkavállalóknak mintegy 2,6 százaléka, azaz mintegy 50 ezer ember vesztette el munkáját, a többségük a második negyedévben. A legnagyobb zuhanást az iparban és az építőiparban tapasztalták, a szolgáltatásokban és a kereskedelemben enyhébb volt a válság hatása ezen a területen.

Júniusban már a munkanélküliség növekedésének lassulását tapasztalták, de az NBS ennek ellenére nem bízik abban, hogy megáll a foglalkoztatottak számának csökkenése. A jegybank elemzői szerint a harmadik negyedévben még mintegy 18-19 ezer ember veszítheti el állását. „Bejött az a feltevésünk is, hogy a munkapiac inkább az óraszámok és a bérek csökkentése segítségével alkalmazkodik a válsághoz, vagyis nem annyira az elbocsátásokon keresztül – mondta Horváth. –

Ez azonban azt is jelenti, hogy az átlagbér csökkenni fog, ez már a havi adatokkal igazolható.”

Magyarország: súlyos visszaesés

A magyar gazdaság viszont az előrejelzésekhez képest jóval nagyobb mértékben zuhant, aminek egyik oka lehet a túlzottan optimista előrejelzés. Magyarország bruttó hazai terméke (GDP-je) 2020 II. negyedévében 13,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva – közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A recesszió Magyarországon is történelmi mértékű, még a 2009-es válság idején is csak 7-8 százalékos GDP-visszaeséseket lehetett látni.

Az adat ráadásul sokkal rosszabb a vártnál, Varga Mihály pénzügyminiszter is csak 10 százalék körüli recessziót jósolt a második negyedévre. Matolcsy György jegybankelnök pedig a növekedés lehetőségét sem zárta ki, igaz, csak éves szinten.

Az unióból távozott britek vannak a legrosszabb helyzetben

A magyar gazdaságnál csak a spanyol (-22,1) és a brit (-21,7) gazdaság mutat nagyobb zuhanást, igaz, hét országról még nincs adat. Az uniós visszaesés súlyosabb a szlovák gazdaság csökkenésénél, 14,1 százalékot mértek, míg az euróövezet visszaesése 15,0%.

Azt az Eurostat is megjegyzi, hogy az uniós mérések kezdete, vagyis 1995 óta ez volt messze a legmeredekebb zuhanás.

Még a 2008-as válság idején sem zuhant ekkorát a gazdaság, akkor 2009 első negyedéve volt a legbrutálisabb, de akkor is 6 százalék alatti recessziót mutattak a számok uniós szinten.

A legkisebb visszaesést Litvániában (-3,7%) mérték, a német gazdaság 11,7, a cseh 10,7, az olasz 17,3, a francia pedig 19 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest.

Gyorsabb lehet a kilábalás

Elemzők szerint azonban a kilábalás gyorsabb lehet a vártnál, a június már a gazdaság helyreállását mutatta, legalábbis az iparban. Az Eurostat jelentése szerint júniusban 9,1 százalékkal nőtt az ipar kibocsátása az előző hónaphoz képest, igaz, éves összehasonlításban ez még mintegy 12 százalékos csökkenést jelentett.

„Szlovákiában és Európa nagy részén a gazdasági aktivitás viszonylag gyorsan, már júniusban visszatért, és a piaci szereplők hangulata is pozitívabban alakult a vártnál, ez némi optimizmusra ad okot” - magyarázta a Paraméternek Horváth.

Szerinte fontos szerepet játszanak az egyes országok és az unió gazdasági intézkedései is. „Németország nagyon fontos, gazdaságtámogató intézkedéseket fogadott el, uniós szinten is elfogadtak egy komoly gazdaságélénkítő csomagot, igaz, ennek a hatása inkább majd 2021-2022 tájékán mutatkozhat meg, de azért már most is elindulhatnak ennek hatására bizonyos folyamatok - véli az elemző. - De még mindig óvatosak vagyunk, mert országosan és globálisan is nagy a bizonytalanság.”

Lajos P. János