2018 – a Pro Megere gazdag éve

Mikóczy Dénes, a hét évvel ezelőtt indult társulás elnöke beszámolójában hangsúlyozta, gazdag esztendőt zárhatnak, s ezt tételesen is indokolta hónapról hónapra, rendezvényről rendezvényre haladva, melyből 2018-ban összesen huszonötöt könyvelhettek el. Ez részben köszönhető annak, hogy sikeresen pályáztak egyebek között a Kisebbségi Kulturális Alapnál, a megyénél, a nyugat-szlovákiai villamosműveknél, a Bethlen Gábor Alapnál. Tavaly is megrendezték a Meger Art nemzetközi képzőművészeti szimpóziumot, kiállításokra, a hetvenévesen váratlanul elhunyt Almási Róbert festményeinek tárlatára, könyvbemutatókra, Molnár Imre, Bödők Gergely történelmi előadásaira szóltak meghívók, a Rajkó Zenekar kísért nótaénekeseket, a szabadtéri rendezvények közül említsük meg a már hagyományos lecsófesztivált, de jól sikerült a többi szabadtéri program is, mondja Mikóczy Dénes.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Pro Megere számos rendezvény társszervezője, valamint saját műsorral is hozzájárul városi méretű, többnapos ünnepi eseménysorozatokhoz, mint pédául a Corvin Mátyás- és a Szent Isván-napok, vagy a nyárbúcsúztató. De kirándulásokat is szerveztek.

Ami a taglétszámot illeti, 100-120 körül mozog, „viszont szimpatizánsból nagyon sok van, sokan meg is jelennek rendezvényeinken”, hangsúlyozza az elnök, majd kérdésemre így folytatja: „Nem kimondottan a tömegrendezvények szervezése miatt jöttünk létre, hanem valójában azért, hogy a polgári igényeket kielégítő műsorokat hozzunk létre, illetve próbáljuk a polgári értékeket feléleszteni, táplálni, feléjük irányítani az embereket, a gondolkodást, hogy a vidéki stílusnál kicsit igényesebbb életformát tudjunk élni.”

Az ülésen – melyen ismét Mikóczy Dénest választották meg elnöknek –, emléklapot, ajándékot adtak át Varga Frigyesnek, Kórósi Rezsőnek, Nagy Albertnak, Kováts Istvánnak, Zakál Gyulának a különböző területeken kifejtett tevékenységükért. A régi-új elnök a 2019-es évet is hasonlóképpen sikeresnek látja, pontosabban: „Hasonló készül, mint amilyen a tavalyi volt.”

(bodnár gy.)