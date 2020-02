2020-at írunk, a kisudvarnoki alapiskola pedig ezt tükrözi

A 2019/2020-as tanévet 61 gyermekkel kezdte meg a kisudvarnoki alapiskola, mely esetében egy kimondottan családias hangulatú, a tanítás terén új módszereket, többek között a Montessori-elveket is alkalmazó intézményről beszélhetünk.

„Szívvel-lélekkel végezzük a munkánkat, gyerekközpontú az oktatás és a hozzáállásunk is, és pont ezért, mivel azt akarjuk, hogy a gyerekeknek a lehető legkevesebb stresszt okozzuk, kiiktattuk például a csengetést”

– árulja el Bukta Varga Tünde igazgatónő beszélgetésünk elején. Vele együtt további három tanítónő, Andrejkovics Mária, Hornyák Ildikó és Marczell Katalin, valamint négy napközis tanítónő, Jádi Nóra, Szabó Patrícia, Hájos Zsuzsa és Szekács Regina foglalkozik a gyerkőcökkel.

A csengetés kiiktatását úgy kell érteni, hogy a tanítást a nagyszünet előtti, illetve azutáni blokkra osztották, eközben pedig az egyes tanítási órákat ahhoz igazítják, hogy a gyermekek mennyire fáradnak el az órán, illetve a tananyag mennyit igényel.

„A gyerekeknek is jó, mert a szüneteket betartjuk, csak nem mindig 45 percenként követik egymást az órák” – fűzte hozzá az igazgatónő.

„Az első blokkban mi, tanítók nem jövünk ki a teremből, csak a nagyszünetben, persze a gyerekek kijöhetnek, de közben bármilyen társasjátékot levehetnek a polcról, és csak akkor szólunk rájuk, ha nagyon hangosak” – fűzte hozzá Andrejkovics Mária tanítónő.

Elöl: Marczell Katalin / Hátul balról: Hornyák Ildikó, Bukta Varga Tünde és Andrejkovics Mária

A szintén csak hozzávetőlegesen értendő, 20-25 perces nagyszünetben – amennyiben az időjárás is engedi – a gyerekekkel kivonulnak az iskola mögötti modern játszótérre.

„Zárt udvarról van szó, ahol a gyerekek biztonságban vannak, a délelőtti tartózkodás a szabadban pedig jót tesz nekik” – szögezi le Hornyák Ildikó tanítónő.

A Montessori-elvek közül, mint azt Andrejkovics Mária kifejti, a tanítói szabadságot, a gyerekek érdeklődés szerinti tanítását vagy a játékok alkalmazását tudták bizonyos fokig beiktatni az előírt tanmenetbe, emellett ők maguk is készítenek vagy vásárolnak különböző fejlesztő játékokat a gyerekeknek – a községi önkormányzat és a szülői szövetség anyagi hozzájárulásával.

„Pexesókat készítünk nekik például angolból vagy szlovákból, a gyerekek pedig azt hiszik, játszunk, de közben tanulunk, játszva tanulunk” – hangsúlyozta az igazgatónő.

A tanítónők kifejtették, nem Montessori-iskoláról van szó, noha ők maguk jártak ilyen irányú előképzésen, megtekintettek így működő óvodákat, és bizonyos elveket követni tudnak a hagyományos oktatásban is. Marczell Katalin tanítónő szerint például azt is, hogy a számítástechnika órán szerzett ismereteik alapján a diákok negyedikben bizonyos tantárgyakból már prezentációt tudnak készíteni egy-egy kiválasztott témára.

Mindemellett a gyerekek a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola oktatói segítségével tanulhatnak hangszeren, zongorán játszani, illetve részt vehetnek rajzkörön is, de dönthetnek a foci, a gyöngyfűzés, a zumba vagy a néptánc mellett is.

Bukta Varga Tünde úgy véli, a diákok közötti képességbeli különbségeket is rátermetten tudják oldani.

„Akivel szükséges, asszisztenseink tudnak külön is foglalkozni, felzárkóztatni. A diákok körében pedig arra koncentrálunk, amit tudnak, és nem arra, amit nem. Bennük megvan még a lelkesedés, és ezt próbáljuk felemelni, nem pedig letörni” – szögezte le.

Elmondása szerint a napköziben a tanítónők át tudják venni a leckét, így a diáknak nem kell mindent hazavinnie.

„Adunk egy választási lehetőséget nekik, hazavihetik az iskolatáskát, hogy a szülő is képben legyen a téren, hogy csemetéje mit tanult meg, viszont nem kell mindent nekik átvenni vele” – hangsúlyozta.

Az igazgatónő kifejtette, minden tantermük gazdagon felszerelt, található bennük interaktív tábla, laptop, emellett rendelkeznek egy különálló számítástechnikai teremmel, egy meseszobával – ami tulajdonképpen a könyvtár – és egy tornateremmel. A gyerekek az iskolában étkezhetnek, és ugyan nem itt főznek, de külön ebéd készül a különböző ételintoleranciával (glutén-, hisztamin-, laktózérzékenységgel) bíró gyerekeknek.

A község pályázat útján nyert pénzt az iskola játszóterének felépítésére, emellett működtet iskolabuszt is, amely reggel felveszi, tanítás után pedig hazaszállítja a gyerekeket. Kisudvanrokon kívül ugyanis van diákjuk Dunaszerdahelyről, Nagyudvarnokból, Dunatőkésről és Pozsonyeperjesről is, az elkövetkező időszakra vonatkozóan pedig más falukból is érdeklődtek.

„Hét-nyolc évvel ezelőtt volt egy kritikus időszak, amikor nagyon lecsökkent a diákok létszáma, amiatt is, hogy a születések száma is alacsony volt. Akkor döntöttünk úgy, hogy kicsit más megközelítésre van szükség, és a létszám emelkedésnek is indult. Meg kellett mutatni a szülőknek, hogy tartalmas munka folyik itt”

– fűzte hozzá Marczell Zoltán kisudvarnoki polgármester. Hozzátette, hogy míg alacsony volt a gyereklétszám, addig a község nagyobb mennyiségű pénzzel egészítette ki a diákok után járó dotációt, ám mivel közben a fejlesztések megvalósultak, a létszám emelkedésével egyre kisebb pótlólagos hozzájárulásra volt szükség a község költségvetéséből.

Lényeges különbségnek tartja az egykori iskola, melyre a mai fiatal szülők emlékeznek, illetve aközött, amelybe gyerekeik most járnak, az intézmény rendezettségét. „Ahová ma a szülő belép, otthonosságot kap, de egy iskola formájában. 2020-at írunk, és ezt az iskolának is tükröznie kell” – fogalmazott.

Hornyák Ildikó tanítónő ennek kapcsán elmondta, hogy a szülők a beíratási időszak előtt is számos nyitott napon látogathatnak el az iskolába (legközelebb március 3-án, kedden), amikor tapasztalhatják mindezt.

„Amikor néhány éve idejöttem dolgozni, egészen mást kaptam, mint amit egy falusi iskolától vártam. A nyitott napokon pedig a szülő is láthatja a tanítási folyamatot, de év közben is több program során találkozhat az iskola tevékenységével, ugyanis a faluval közösen, annak programjain mi is megmutatjuk magunkat” – emlékeztetett.

Az igazgatónő ezt kiegészítette azzal, hogy a leendő osztályfőnök már meglátogatja az ovisokat, és angolt tanít nekik, így a kicsik megismerik, mire eljutnak az iskolába. „Az elsőseink javarészt nem megszeppenten, hanem boldogan jöttek. A tanító néni, akit már ismernek, a legfontosabb ember lesz számukra elsőben. De volt olyan is, akinek nehezebben ment az elején a beilleszkedés, de egy hónapig fogtam a kezét, jött velem az irodámba, és mondtam neki, hogy segíts ebben-abban. Az anyukája azt hitte, ennek sosem lesz vége, de vége lett” – mondta.

Szavai szerint a családias légkör révén lényegében minden szülővel közvetlen és nyitott kapcsolatot tudnak kialakítani, így pedig könnyedén meg tudnak beszélni bármilyen felmerülő problémát.

(SzT)