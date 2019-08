2021 végére minden 15 év alatti gyereknek lesz személyi igazolványa

Ezzel az igazolvánnyal lehet majd belépni az elektronikus egészségügyi nyilvántartásba, ugyanis 2022 elejétől ez csak csipkártyás azonosítóval lesz lehetséges. A rendőrség automatikusan elküldi minden 15 évnél fiatalabb gyereknek a fénykép nélküli személyi igazolványt, amelyen aláírás sem lesz. Ugyancsak új igazolványt kapnak azok, akiknek személyi igazolványában nincs csip: a 60 évnél idősebbeknek adtak ki ilyen igazolványt 2012. június 30-ig. Az időseknek sem kell elmenniük a rendőrségre új személyi igazolványt intézni.

Lehetőség lesz arra is, hogy a 15 évnél fiatalabb gyereknek fényképes igazolványt kérvényezzenek, amely teljes mértékben helyettesítené az útlevelet az Európai Unió országaiban, továbbá azokban az országokban, ahová szlovák személyi igazolvánnyal is be lehet utazni. Az ilyen igazolvány 6 éves korig két éven át, 6 és 15 éves kor között pedig öt évig lesz érvényes.

Az ilyen fényképes igazolvány kiváltása Saková tájékoztatása szerint 4,50-be fog kerülni. „Ezzel spórolhatnak az állampolgárok, mert az útlevél sokkal drágább“ – tette hozzá.

Ezeket a változásokat már tavaly év elején beharangozta Peter Blaškovitš, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI)igazgatója. 2021 végéig a gyerek egészségügyi kártyáját és születési számát kell felmutatni az orvosnál.

(TASR)