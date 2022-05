A 2022-es Múzeumok és Galériák Éjszakája füleki rendezvényei

Két év szünet után a Füleki Vármúzeum újra bekapcsolódik a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű hagyományos össz-szlovákiai rendezvénybe, mely 2022. május 14-én kerül megrendezésre.

A műsor a Városi Honismereti Múzeumban indul, ahol a múzeum régésze 18:00-tól szlovák nyelven, 18:30-tól pedig magyar nyelven ismerteti az érdeklődőkkel „Az elmúlt évek legértékesebb régészeti leletei Fülekről“ c. kiállítás részleteit. A látogatók többek között megtekinthetik az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb régészeti leleteit, mint például ezüst- és rézérméket, ólomzárakat, különféle ékszereket, ruhatartozékokat, illetve más, fémből és csontból készült díszeket, valamint betekintést nyernek a várban és a váralján az elmúlt években végbement régészeti ásatások részleteibe. Megtekinthető lesz természetesen a múzeum állandó tárlata és sor kerül az egykori füleki Üzemi Klub mellett dolgozó filmes szakkör által készített közkedvelt archív filmek, valamint a füleki gyárak múltját bemutató digitalizált fényképekből összeállított válogatás vetítésére.

A középső várban a műsor 19:00 órakor a „Mesterségek művészete az őskortól napjainkig“ c. kiállítás megnyitójával kezdődik. A vándorkiállítás, amely a Hodrushámori Iparművészeti Magán Szakközépiskola diákjainak köszönhető, a bronzkortól az újkorig terjedő időszakot mutatja be a látogatóknak. A szinte feledésbe merült eredeti technikákkal készült, régészeti leletekről mintázott replikák között találunk vértezeteket, fegyvereket, ékszereket és más kiegészítőket, valamint használati tárgyakat. A tárlatot a múzeum gyűjteményi és kiállítási tárgyai egészítik ki. A rendezvény kísérőprogramjaként sor kerül az iskola tanszakjainak bemutatójára is. A kiállítás először 2016-ban debütált Pozsonyban. Azóta majdnem egész Szlovákiát beutazta, s az utóbbi években Losoncon, Újbányán, Komáromban, Rimaszombatban, Léván, Poprádon és Breznóbányán láthatták az érdeklődők. A megnyitó után érdekes műsor várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A gyerekek szlovák nyelvű meseelőadást tekinthetnek meg, a Füleken már vendégeskedő „Divadlo z domčeka“ adja elő a Bajaja herceg (Princ Bajaja) c. meséjét. A zene szerelmesei a „Hajni és a fiúk“ etno-jazz zenekar koncertjét hallgathatják meg, majd a sötétedés utáni hangulatot a „Tűzfészek Társulat“ tűzzsonglőr előadása fokozza.

A 23:00 óráig tartó rendezvényre a belépés ingyenes.



