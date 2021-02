2,4 százalékos a fertőzöttség a kassai nyomornegyedben

A kassai Luník IX lakótelepen újabb 26 fertőzöttre bukkantak.

wikipédia

Péntektől vasárnapig zajló szűrővizsgálaton 1087-en vettek részt, és a leteszteltek 2,4 százalékáról derült ki, hogy fertőzött. A lakótelepen továbbra is szigorúan ellenőrzik a karantén betartását. Marcel Šaňa, a városrész polgármestere elmondta, a vírusos személyek száma csökkenőben van. A járőrök ellenőrzik a tesztelést igazoló bizonylatot, de szerencsére a fertőzöttek többsége tünetmentes. Kisebb a lakosok mobilitása is a telepen, amiről a szokatlan hideg is tehet.

TASR