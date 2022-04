25 évre mérsékelték a vérszomjas szlovák maffiózó életfogytiglani büntetését!

A szlovák alvilág történetének egyik leginkább vérszomjas maffiózója Branislav Adamčo, egykor a kelet-szlovákiai szervezett bűnözés egyik vezéralakja korábbi életfogytiglani börtönbüntetését a Specializált Büntető Bíróság 25 évre mérsékelte.

Branislav Adamčo (Archív felvétel)

Adamčot korábban életfogytiglanra büntették, és az ügyész most is ugyanezt javasolta a bírónak, aki viszont "csak" 25 évet adott. Az ítélet ellen Adamčo és az ügész is fellebbezett, a végső döntést tehát a Legfelsőbb Bíróság hozhatja meg.

A bíróságnak amiatt is kellett sietnie az ítélettel, mivel egy másik ügyben sikerült újratárgyalást elérnie az egykori maffiózónak, ami miatt a többi büntetését is eltörölték, és januártól hivatalosan csak vizsgálati fogságban volt. Mindeközben viszont 16 éve már börtönben van.

Adamčonak Marián Karcel vállalkozó 2000-ben történt meggyilkolása ügyében sikerült perújrafelvételt elérnie, amiért eredetileg 15 évre ítélték. Ezt a gyilkosságot annak idején még Mikuláš Černák rendelte meg. A perújrafelvételt a Besztercebányai Kerületi Bíróság rendelte el, majd a Legfelsőbb Bíróság is megerősítette. Az életfogytiglani börtönbüntetését később már összbüntetésként a Specializált Büntető Bíróság szabta ki a vasutas Arpád Nistor 2004-es meggyilkolása és bűnszervezetben való működés kapcsán. A férfit egyébként kizárólag azért tették el láb alól, mert nem volt hajlandó együttműködni a bandájával a cigarettacsempészetben a szlovák-ukrán határon. 2016-ban bűnösnek találták Jaroslav Baláž meggyilkolásában is, a korábbi életfogtiglan miatt viszont ezért már nem kapott egyéb büntetést.

Branislav Adamčo vádlott a 2004-ben történt dunahidasi kettős gyilkosság ügyében is, mely során egy 10 éves kisfiút és 30 éves édesanyját lőtték agyon. Ennek kapcsán decemberben felmerült, hogy az egész tárgyalását szintén elölről kell kezdeni.

A Specializált Büntető Bíróság mai tárgyalásán már csak a büntetés mértékéről döntöttek, nem annak megítéléséről, hogy ő követte-e el a gyilkosságot. A 25 évhez végül egy szakértői vélemény is hozzásegítette, melyben megállapították, hogy részben képes a reszocializációra, tehát a társadalomba való visszailleszkedésre.

(TASR)