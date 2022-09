25 évvel ezelőtti, már lezárt maffiagyilkossági ügyet nyitottak újra, Černák is a tanúk között!

A kassai alvilág egyes csoportjai közti háború egyik cselekménye volt Peter Klešč meggyilkolása. Többek között ezért is Ladislav Badót ítélték el, aki 23 éves börtönbüntetését tölti. Egy tanú megtudott valamit, egy másik pedig most változtatott a korábbi vallomásán, és ez új megvilágításba helyezi az ügyet. Mikuláš Černákot is beidézték.

Ladislav Badó - Fotó: Aktuality.sk

Badó az egyike volt azoknak, akik részt vettek a kassai alvilági háborúban. Pszichológusok szerint átlagon felüli intelligenciával rendelkezik, és talán ennek köszönhette, hogy a rendőrség sokáig képtelen elfogni. Mikor mégis megtörtént, két gyilkosságért és egy gyilkossági kísérletért 23 évet kapott. Ezek közt szerepel a kelet-szlovákiai alvilág egyik vérszomjas tagja, Róbert Holub meggyilkolása, és persze az említett Peter Kleščé. Utóbbit ő máig tagadja, és a per újratárgyalását kéri.

Most egy tanú biztosíthat számára alibit azzal, hogy elmondta, amit közvetve tudott meg a gyilkosság elkövetőinek személyéről. Badó nevét ugyanis nem említette köztük. "Megtudtam, hogy Alojz Kromka, Karol Szatmáry és Albert Sisák Kassára mentek azzal, hogy megöljék ifjabb Holubot, de Kleščet sikerült meggyilkoniuk. Ebben Alexander Horváth is segített nekük" - árulta el Balogh Zsolt, aki a perújrafelvételi tárgyalás egyik tanúja.

Badó ügyvédje, Maroš Minčík elárulta azt is, hogy maga Horváth volt az egyedüli tanú, aki Badó ellen vallott annak idején, most viszont megváltoztatta a vallomását. A mostani perben a tanúk között nemcsak az ellene irányuló merénylet után tolószékbe került, Sanyinak becézett Horváth ült, de Mikuláš Černák, a szlovákiai alvilág egyik egykori vezéregyénisége is. Ő azt mondta a tárgyaláson, hogy a gyilkosságot, Kromka, Szatmáry és a királyhelmeci Sisák követték el.

Ronald Kutiš trencséni kerületi ügyész ugyanakkor úgy nyilatkozott, nem tudja készpénznek venni annak tényét, hogy Černák hajlandó volt megtörni eddigi hallgatását az egyes ügyekben.

A tárgyalást elnapolták novemberre, amikor is döntés születhet arról, hogy indokoltnak tartják-e a perújrafelvételt. A védelem mindenesetre bizakodó.

