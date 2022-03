250 ezer eurót fordít a magyar állam a dunaszerdahelyi templomfelújításra és plébániaépítésre

A szlovákiai egyházi felekezetek képviselőivel együtt jelent meg a dunaszerdahelyi Szent György-templomnál Soltész Miklós, Magyarország egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, templomfelújítási program volt a téma.

Forrás: Szövetség - Facebook

A magyar kormány templomfelújítási programja keretén belül 115 templom vagy imaház újul meg Szlovákiában, mintegy 90 településen. Ezek a felújítások érintik a római és görög-katolikus felekezeteket, de a református egyházat és a zsidó közösséget is.

A program részét képezi a komáromi Szent András-bazilika felújítása mintegy 180 millió forintból (kb. 500 ezer euró), és 90 millió forintot (kb. 250 ezer euró) fordítanak Dunaszerdahelyen a Szent György-templomra, valamint közösségi ház és plébánia építésére. További dél-szlovákiai egyházközségek 10-15 millió forintos támogatásban részesülnek.

A kedd délutáni sajtótájékoztatón Forró Krisztián azt mondta, hogy a magyar kormány egyházaknak nyújtott támogatása nemcsak az egyházaknak, de a magyar közöségnek is fontos, de minden más nemzetnek is, amely a dél-szlovákiai régióban él. Kiemelte az egyház és önkénteseinek szerepét az Ukrajna felől érkező menekültek megsegítésében, és odaszúrt egyet a szlovák kormánynak is, amely „hozzáállása ellenére sikerül ezt a helyzetet kezelni valamilyen formában”.

Soltész a két ország kapcsolatainak javítására hívta fel a figyelmet, és közbe utalt „valakikre”, akik „kívülről szerették is volna megállítani vagy lelassítani ezt a javulást”.

„Ezek a beruházások, és általában az egyházak támogatása a közösségeket erősíti. Amikor erről beszélünk, óhatatlan, hogy a mostani helyzetet ne nézzük meg. Egyházaink és hozzájuk közeli karitatív szervezetek voltak azok, amelyek elsőként tudtak segíteni összefogásukkal a határon és a kárpátaljai rászorultakon” – fejtette ki.

Végül maradt egy kis ideje kampányolni is a hétvégi magyarországi országgyűlési választások, illetve népszavazás előtt, amelyen többek között a kiskorú gyermekek nemi átalakító műtéteinek aktuális problémáival is foglalkozhat a nép. Soltész azt mondta, „gyermekeinket egy olyan ideológiával szemben akarjuk megvédeni, amely akár az egyházi tanítással és a teremtett világ törvényeivel is szembe megy”. Mindenkit arra buzdított, hogy akinek rokona vagy ismerőse van Magyarországon, annak szóljon, hogy menjen el választani, és döntse el, melyik az a pártszövetség, amely a határon túli magyarokat meg a gyerekeket is segíti és melyik az, amely „ez ellen dolgozik”.

Itt megtekinthető az egész sajtótájékoztató:

(SzT)