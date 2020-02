250 fővel több jelentkezőt vehetnek fel az orvosi egyetemek - kormánytámogatást kapnak

A kormányfő hozzátette: a kiegészítő támogatással azt a bevételkiesést kompenzálják, amelyet a tanulmányaikat saját zsebből fizető külföldi hallgatók számának csökkenése idéz elő. Nem egyszeri támogatásról van szó, az egyetemek az elkövetkező években is számolhatnak vele.

Pellegrini hiszi, hogy ennek az intézkedésnek köszönhetően is gyarapodni fog a szlovákiai orvosok száma. Egyben örömét fejezte ki amiatt, hogy az orvosi karok már az aktuális tanévre is 185 fővel több jelentkezőt vettek fel a tervezettnél. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy az optimális állapothoz viszonyítva továbbra is mintegy 12%-os az orvoshiány Szlovákiában, vagyis mintegy 2659 orvos hiányzik. A miniszterelnök szerint legitim, de nehéz kérdés, hogyan lehetne az országban tartani azokat a végzősöket, akik ingyen tanulhattak.

Juraj Šteňo, a pozsonyi Komenský Egyetem Orvosi Karának dékánja üdvözölte a kormány lépését. Hozzátette: a következő tanévre 230 helyett csak 130 angol nyelvű érdeklődőt készülnek felvenni, ugyanakkor százzal több hazai jelentkezőnek adnak lehetőséget. A dékán elismerte, hogy a kiegészítő támogatás nélkül ezt nem valósíthatnák meg, hiszen az összes hallgató mintegy 30 százalékát kitevő külföldi diákok mentik meg az egyetem költségvetését.

Az orvosi karok képviselői emellett felhívták a figyelmet, hogy javítani kell az oktatás színvonalán, a szakmai gyakorlat terén pedig jobb lehetőségeket kell biztosítani a leendő medikusoknak, elsősorban a kórházak technikai felszereltségének bővítése által. Daniel Pella, a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Orvosi Karának dékánja szerint ez nemcsak az egyetemi kórházakra, hanem a járásiakra is vonatkozik, ahol a leendő orvosok tanulmányaik hatodik évét abszolválhatják.

„Ha színvonalas és kellemes környezetben dolgozhatnak, jelentősen megnőhet a kedvük ahhoz, hogy Szlovákiában maradjanak. Tudjuk, hogy a külföldre távozás fő indítéka nem a fizetésben, hanem a nem megfelelő munkakörnyezetben és a rossz munkakapcsolatokban keresendő”

– figyelmeztetett Pella.

TASR