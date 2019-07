30 méteres oszlopot kért a parlament elé Danko, hogy magasabb legyen, mint a magyaroké!

Danko már korábban többször is említette, hogy Orbán Viktor az egyik példaképe, és most is magyar példát valósít meg Pozsonyban. A budapesti országgyűlés épülete előtt található hasonló magas oszlop, az azonban "csak" 27 méter, míg a szlovák fővárosban 30 métereset terveznek, ami nagyjából egy tízemeletes lakóháznak felel meg.

"Ez az elnök úr kívánalma volt, hogy magasabb legyen az oszlop, mint a budapesti" - árulta el a SME érdeklődésére Tomáš Kostelník, a parlament szóvivője.

Az építkezés július 8-ikán kezdődött, az oszlopra viszont már szeptember 1-jére szeretnék a szlovák lobogót felhúzni.

Az építkezés költségeiről nem nyilatkoztak, csak annyit, hogy mivel több fázisból áll, csak a végén lehet majd ezt kiszámolni.

Jarolím Antal protokollszakértő szerint túl van dimenzionálva az oszlop, ugyanis annak legfeljebb egy lobogó szélessége ötszörösét kellene kitennie, plusz maga a lobogó. Véleménye szerint egy 12 méter magas rúd már elegendő arra, hogy még a félig leengedett zászlót se érje el a földről senki.

Az említett 30 méteres oszlopból csak egy lesz, és az Európai Unió zászlaja, amely rendszerint ott függ a szlovák mellett, ezen nem lesz ott. Az EU-s zászló ott lesz, ahol eddig is, a parlament Duna felőli oldalán, kombinálva szintén egy szlovák lobogóval, azzal ugyanolyan magasságban. Ez az, ami szerepel a belügyminisztérium ajánlásai közt.

(SME/TASR)