30 nap múlva új magyar köztársasági elnököt kell választani, de mi lesz addig?

Csaknem 12 éve annak, hogy Schmitt Pál a plágiumbotránya után lemondott. Őt szintén a Fidesz-KDNP koalíció jelölte, mint Novák Katalint. Van tehát precedens, a 444 összefoglalta, mi következik most.

Kövér László tölti be ideiglenesen az államfői posztot (Fotó: Paraméter-archívum)

A vonatkozó értelmében a köztársasági elnöknek az Országgyűléshez kell fordulnia írásbeli nyilatkozatával, amelyben lemond megbízásáról. A lemondáshoz tehát arra is szükség van, hogy arra az Országgyűlés is rábólintson. 15 napon belül viszont még kérhetik, hogy fontolja meg a döntését. Ha az elnök döntése nem változik, és ezt írásba adja, az Országgyűlés nem tehet mást, minthogy elfogadja a lemondást.

Az Alaptörvény szerint az elnök lemondásának napjától számított 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választani. Ez idő alatt jelölteket lehet állítani, a jelölés érvényességéhez viszont az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges - írja a 444.

A választást az Országgyűlés elnöke tűzi ki, majd titkos szavazáson döntenek a személyéről. Az első szavazáson az a jelölt nyerhet, aki megszerzi a képviselők kétharmadának szavazatát. Ha egyetlen jelölt sem kapja meg a szavazatok kétharmadát, akkor a második fordulóba a két legtöbb szavazatot kapó jelölt jut be, ott pedig már a szavazatok egyszerű többségével is nyerni lehet. Szavazategyenlőség esetén új választást kell kiírni.

Normális esetben a köztársasági elnök választását még azelőtt tartják, hogy a regnáló államfő mandátuma még nem járt le, ergo a megválasztott elnök csak azt követően kezdi meg megbízatási idejét. Ilyen esetben, mikor a mandátumáról idő előtt lemond az államfő, úgy a megválasztott új elnök a megválasztásától számított 8. napon léphet hivatalba, miután az Országgyűlés előtt esküt tett.

Az interregnum időszakában, tehát míg a lemondást követően meg nem választják az új államfőt, a mindenkori házelnök tölti be a köztársasági elnöki posztot. Kövér László már Schmitt Pál idején is "így járt", és most is ő élesz ideiglenesen az államfő. Ez idő alatt Kövér László házelnöki posztját is más tölti be, ő javasolhat valakit a 12 országgyűlési alelnök közül.

(444/paraméter)