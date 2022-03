30 napig minden ukrajnai menekült jogosult a sürgősségi ellátásra Szlovákiában

A Szlovákiába való belépése utáni 30 napban minden ukrajnai menekült jogosult a sürgősségi egészségügyi ellátásra, melyet az Általános Egészségbiztosítón (VšZP) keresztül térít az állam.

Fotó: TASR

Ezt az egészségbiztosításról szóló törvény módosítása teszi majd lehetővé, amelyet az egészségügyi minisztérium a következő kormányülésen tervez előterjeszteni. Az információt az egészségügyi tárca kommunikációs osztálya erősítette meg a TASR hírügynökségnek csütörtökön.

Ha a menekültek a Szlovák Köztársaság területén ideiglenes menedékért folyamodnak, 30 nap után is térítésmentesen vehetik igénybe a sürgősségi ellátást.

Tekintettel az aktuális helyzetre az állam már most is téríti a VšZP-vel szerződött egészségügyi szolgáltatóknak a sürgősségi ellátás költségeit. "Az egészségügyi minisztérium utasította az Általános Egészségbiztosítót, hogy az Ukrajnából érkező menekültek érkezése által előidézett rendkívüli helyzetre való tekintettel már most is a javasolt jogszabály-módosítás értelmében járjon el" - zárul a tárca közleménye.



(TASR)