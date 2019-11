300 ezer eurós hitelt vesz fel Somorja egyebek mellett a nyugdíjas otthon és közutak felújítására

Az ülésen értékelték a város költségvetésének teljesítését az aktuális időszakra vonatkozóan, jóváhagytak egy 300 ezer eurós értékű hitelfelvételt és megszavazták a somorjai iskolakörzet módosítását is. Ezen kívül lakossági észrevétel is érkezett a szeptemberi testületi ülésen elfogadott új utcanevekkel kapcsolatban, valamint kisebb vita alakult ki a képviselők közt a somorjai református templom mögött építendő többfunkciós épülettel kapcsolatban – ezekről külön részletesebben is beszámolunk.

A képviselő-testület pénzügyi bizottságának elnöke, Tóth Imre ismertette a város 2019-es évi költségvetése teljesítésének adatait a harmadik negyedévre vonatkozóan. Ebből kiderül, hogy a folyó bevételi oldalon a költségvetés 76 százalékát, míg kiadási oldalon a 65 százalékát teljesítették. Ami a beruházásokat illeti, bevételi oldalon 47 százalék, kiadási oldalon pedig 46 százalék szerepel. A pénzügyi műveleteknél ez az érték bevételi oldalon 30 százalék, kiadási oldalon pedig 72 százalék.



Tóth Imre

Tóth Imre az ülésen elmondta, kisebb változásokat kell eszközölniük a költségvetésben, ugyanis bizonyos bevételek pontosítva lettek, valamint a beruházásoknál is vannak változások. Ami a beruházásokat illeti, idén sikeresen elindult a volt paulánus kolostor, a Korona felújítása, ennek a költségeivel azonban már csak a jövő évi költségvetésben számol a testület, ami az ideiben 430 ezer eurós mínuszt jelent a beruházási tételeknél.

„Összesítve a költségvetés módosítási javaslata bevételi oldalon 13 618 859 euró, kiadási oldalon 12 951 233. A különbség örvendetes módon nagyobb mint amit év elején terveztünk, ott 518 ezer euró volt, most pedig 667 ezerről beszélhetünk. A beruházásoknál bevételi oldalon 462 460, kiadási oldalon 1 561 734, itt az itt keletkezett mínuszt a pénzügyi műveletekkel fogjuk lefedni. Hogy a költségvetés összesítve kiegyenlített legyen, bevételi oldalon 14 811 576 euróval és kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel számolunk” – részletezte a pénzügyi szakbizottság elnöke.

A pénzügyi bizottság egyúttal beruházási hitelfelvétellel kapcsolatos határozatot is a plénum elé terjesztett, amelyet el is fogadtak.

„Az idei költségvetés kialakításakor már számoltunk hitelfelvétellel 300 ezer euró értékben. Mivel a költségvetés bevételi oldalán bizonyos ingatlaneladások nem valósultak meg, és ahhoz hogy a beruházásainkat meg tudjuk valósítani, szükség van erre a 300 ezer euróra”

– mondta Tóth Imre, majd hozzátette, a város probléma nélkül teljesíti a hitelfelvétel törvény által előírt feltételeit. Ezek alapján a város eladósodottsága nem érheti el a 60 százalékot – a képviselő szerint Somorja esetében ez jelenleg 5,7 százalék –, illetve a hitel törlesztőrészletei az előző évi folyóbevételek maximum 25 százalékát tehetik ki, ebben az esetben ez 1,74 százalék.



Orosz Csaba polgármester

„Ez a két adat mutatja, hogy a város probléma nélkül fel tudja venni a 300 ezer eurós hitelt, amelyet természetesen csak a beruházásokra fogunk felhasználni. A törvénynek eleget téve meghatároztuk a tervezett beruházások listáját:

a nyugdíjas otthon felújítására 300 ezer eurót, a gyalogutak és közutak felújítására 190 ezer eurót, további rekonstrukciókra 135 ezer eurót, valamint közvilágításra 25 ezer eurót határoztunk meg” – részletezte Tóth.

Az ülésen a somorjai iskolakörzet kisebb módosításával kapcsolatban is szavaztak a képviselők. Az oktatási szakbizottság elnöke, Veres Gábor közölte, szeptember folyamán Sárosfa értesítette a város vezetőségét, hogy kilépnek a somorjai iskolakörzetből, ezért volt indokolt a rendelet megváltoztatása. A szakbizottság emellett tárgyalt az új magyar tannyelvű óvoda Somorja iskolakörzetéhez való besorolásáról, szeptember 1-jétől ugyanis egy új óvoda nyitja meg kapuit a szintén magyar tannyelvű Corvin Mátyás Alapiskola területén. A városi képviselő-testület ezt a kérvényt is jóváhagyta.



Veres Gábor

Az óvoda építéséért a szlovák református egyház somorjai egyházközsége felel. Az óvoda várhatóan 2020-ban nyílik meg, három óvodai csoport, 45 gyerek, valamint 30 bölcsődés számára lesz benne férőhely. Az óvodának és a bölcsődének eredetileg a plébánia területén kellett volna felépülnie, de 12-13. századi régészeti leleteket találtak azon a területen, ezért nem lehet ott építkezni. A református egyház azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy találjanak másik területet. A város képviselő-testülete végül beleegyezett az alapiskola területén lévő földterület eladásába és az új óvoda építésébe.



(fl, CsA)