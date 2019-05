300 km/órás sebességű vonatok zakatolhatnak Pozsony és Budapest között

Érsek Árpád hidas közlekedésügyi miniszter elmondása szerint egy teljesen új pályát fognak kiépíteni, amelyen a vonatok 300 kilométer/óra körüli sebességgel közlekednek majd. Hozzátette: a gyorsvasút felveheti a versenyt a légi közlekedéssel is, főleg annak köszönhetően, hogy a repülőterektől eltérően a vasútállomások a városközpontokban találhatók. Érsek az építkezés ütemtervét nem konkretizálta, mondván, egyelőre még a projekt megvalósításának technikai részleteiben sem állapodtak meg. Az építkezést részben uniós támogatásból valósítanák meg.

A partnerek beszéltek a 2021-2028-as időszakban kiosztásra kerülő uniós támogatásokról is. „Nem engedhetjük, hogy csökkentsék a támogatásokat. A gazdasági ágazatok fejlődése szempontjából elengedhetetlen az infrastruktúrafejlesztés. Rendkívül fontos, hogy az EU sikeres gazdasági vívmányai, mint például a kohéziós politika, továbbra is érvényben maradjanak” – jelentette ki Schanda Tamás, az uniós fejlesztésekért felelős magyarországi államtitkár.

A közép-európai fejlesztésekkel összefüggésben az uniós támogatások jelentőségét hangsúlyozta Vladimír Kremlík, az új cseh közlekedésügyi miniszter és Andrzej Adamczyk, Lengyelország infrastruktúráért felelős minisztere is. A V4 politikusai tárgyaltak annak lehetőségeiről is, hogyan működhetnének együtt a be nem fizetett autópálya-díjak határon átnyúló behajtása terén.

TASR