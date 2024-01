31 év szolgálat távozik a dunaszerdahelyi járási rendőrfőnök, aki egy biztonsági céghez szerződik

2024. január 1-jével lemondott posztjáról és önként távozott a rendőrségtől Both Péter - adta hírül a Napunk. Both az utóbbi majdnem 19 évben a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatói posztját töltötte be. Az exrendőrt távozásának okairól és jövőbeli terveiről kérdeztük.

Both Péter - Fotó: Paraméter-archív

Milyen érzésekkel távozik 31 év elteltével a rendőrségtől?

Jó érzéssel. Jó érzéssel, hogy ennyi időt az állományban tudtam szolgálni. Szép karrierem volt, illetve 18 és fél évet a Szerdahelyi Járási Kapitányság élén is el tudtam tölteni. Úgyhogy csak jó, pozitív tapasztalatokkal, élményekkel távozom. Érlelődött már ez a döntés bennem az utóbbi egy-két évben, mert most van az az idő, hogy még tudok váltani. Tavaly október tájékára ez meg is erősödött bennem, és meg is tettem ezt a lépést.

Már régebben is cikkezett a média arról, hogy váltana, a szlovák bulvársajtó több éve arról is írt, hogy a Szlovák Titkosszolgálathoz készült.

Az csak bulvár jellegű információ volt.

Nem azóta épült fel a távozása? Az csak az utóbbi egy-két évben merült fel?

Ahogy mondtam, csak az utóbbi két-három évben érlelődött, hogy itt az ideje egy váltásnak, egy új kihívásnak. Ez most megérkezett, úgyhogy remélem, hogy sikeresen tudok majd teljesíteni az új szerepkörömben is.

Ezek szerint személyes okok vannak ez mögött. Szervezeti vagy politikai okok nincsenek?

Nincs, nincs, nincs se politikai, se szervezeti ok. Amikor ezt a döntést meghoztam, akkor épphogy lezajlottak a parlamenti választások, még nem is tudtam, hogy ilyen kormány fog megalakulni. Akkoriban döntöttem, és októberben be is adtam a távozási kérelmet. Ez nem állt összefüggésben a politikával, vagy a rendőrség jelenleg induló átszervezésével.

Mi volna ideális, ha kívülről egy idegen, vagy belülről egy helyi rendőr érkezne a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság élére?

Én meg vagyok győződve róla, hogy ezalatt a több mint 18 év alatt sikerült egy vezetői gárdát kiépítenem magam körül. Természetesen ez az évek folyamán változó volt, viszont most, az utolsó hónapokban is olyan gárda maradt utánam, amely szerintem meg tud felelni bármilyen kihívásnak. Én közülük választanék.

Megjelölt esetleg a leköszönésekor egy konkrét utódot? Volt erre lehetősége?

Ajánlottam egy személyt, de akkor már tudtam, hogy az akkori kerületi kapitánnyal ezt már hiába közlöm. Ő politikai indokok miatt távozott szintén az év végén a kerületi igazgatói posztról. Tehát világos volt, neki már hiába ajánlok bárkit, ő nem tud majd vele mit kezdeni, csak az utódja. Akit még tudomásom szerint nem iktattak be Nagyszombatban. Gondolom tőle függ majd, ő dönt, hogy kivel akar együttműködni a jövőben.

Meg tudja nevezni azt a személyt, akit alkalmasnak látott és beajánlott a járási igazgatói posztra?

Őt nem szeretném nyilvánosan megjegyezni.

A jövőben egy biztonsági cég vezetője lesz. Milyen jellegű munkát fog végezni, illetve mivel foglalkozik majd ez a biztonsági cég?

A győri székhelyű Patent biztonsági cég itteni fiókvezetője leszek, tehát a Patent szlovákiai képviseletét fogom ellátni.

Ez egy nagy múltú, több mint 30 éve a piacon létező és dinamikusan fejlődő biztonsági cég. Maximális szakmai tudás és tapasztalat áll mögöttük, és nagy lehetőséget látok ebben a koncepcióban. Örülök, hogy itt a régiómban tudom majd kamatoztatni a saját szakmai tapasztalatomat, tudásomat. Bízom benne, hogy közösen egy magasabb szintre tudjuk majd emelni ezt a fajta szolgáltatást.

(Barak Dávid)