39 éves szlovák rendőr kényszeríthetett szexuális viszonyra fiatal lányokat!

Előbb információkat gyűjtött róluk, majd kihasználhatta azt is, hogy rendőr - írja a Nový Čas.

Forrás: Nový Čas

A lap információi szerint egy 39 éves Richard, aki hosszú évek óta dolgozik a rendőri testületnél, meglehetősen perverz módon kényszerített szexre fiatalkorú lányokat. A férfi a lap szerint elsőre egy jó benyomást keltő, szimpatikus és izmos férfi, és nem úgy tűnik, mint akinek gondjai lennének azzal, ha közeledni szeretne egy nőhöz.

Valójában viszont titkokat rejteget, mégpedig meglehetősen perverz titkokat. Az interneten, de a konditermekben is fiatalkorú lányokkal lép kapcsolatba. "Először információkat gyűjt róluk, majd rendőrként kapcsolatba lép velük. Ezt követően pedig vélhetően különböző fenyegetéssel szexuálisan visszaél velük" - árulta el a Nový Čas-nak meg nem nevezett forrása. Az áldozatai között olyan fiatal lányok is lehetnek, akik még 15 évesek sincsenek.

Az üggyel már a belügyminisztérium felügyelősége is foglalkozik, a belügy megerősítette azt is, hogy a rendőrt őrizetbe vették. Erről annyit közöltek, hogy a Pozsonyi II. Járási rendőrkapitányságnál dolgozó fiatalembert szerdán csukták le, majd meggyanúsították szexuális visszaéléssel és köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel.

Azóta házkutatást tartottak nála és megkezdődött a tanúk kihallgatása is. A Nový Čas úgy értesült, hogy a rendőrségen lévő szekrényét is átkutatták.

A lap felvette a kapcsolatot a férfi édesanyjával, és őt nagyon meglepte mindez, mivel szerinte ez egyáltalán nem vall rá. Megkérték, próbálja őt felhívni, és meg is próbálta, de a fia nem vette fel a telefont. A hölgy beszélt arról, hogy fiat még az elnöktől is kapott kitüntetést. Emelett 12 évig volt egy barátnője, viszont nem akart gyereket, ezért nem maradtak együtt.

Környezete kedves fickóként írja le, a lap szerint viszont lehetett egy másik arca is. Információjuk szerint ugyanis a férfi a konditeremben is ismerkedett, ahol edzőként is tevékenykedett. "Minden új lánnyal, aki oda érkezett, rögtön kapcsolatba lépett. Amikor elutasították, kellemetlenkedni kezdett. Információkat gyűjtött, rossz érzésem volt tőle" - mesélte a lapnak az egyik nő, aki felismerte a képe alapján Richardot.

A rendőrségi nyomozásról tehát egyelőre nem tudni semmi részletet, még azt sem, hány áldozata lehetett, illetve hogy megállja-e a helyét a vallomásuk. Előfordulhat ugyanakkor az is, hogy a számuk a későbbiekben nőni fog.

(Nový Čas)