40. diósförgepatonyi Barátság Futóverseny, másodízben virtuális címkével

A koronavírus-járvány miatt a diósförgepatonyiak külföldön is népszerű sportrendezvénye, a Barátság futóverseny idén is virtuális viadalként zajlott.

A futás szerelmesei stílszerűen a helyszínen jubiláltak (Fotók: Facebook)

Száznegyvenen éltek az „otthon futás” lehetőségével, teljesítették a 10 km-es távot, küldték el időeredményüket a diósförgepatonyi Barátság futóverseny szervezőinek. Ezzel Szlovákia egyik legpatinásabb futóversenyének immár negyvenedik felvonása került az országhatárainkon túl is népszerű tavaszköszöntő sportrendezvény krónikájába.

Néhányan az eredeti útvonalon rótták a kilométereket

„Annak ellenére, hogy nálunk is javul a járványügyi helyzet, sportrendezvényeket még nem szervezhetünk. Az országos futónaptárban hagyományosan április harmadik szombatjára bejegyzett tíz kilométeres országúti versenyünket ismét virtuális futás formájában rendeztük meg. Hangsúlyozom, nem klasszikus versenyt szerveztünk, győzteseket sem hirdettünk. A futókat és kocogókat előzetesen arra kértük, hogy április 17-én egyénileg, lakhelyükön, kedvenc futóútvonalukon teljesítsék az előírt távot. Nagy sikerként értékelem, hogy igazolásképpen száznegyvenen küldték el futóórával mért eredményüket, a képernyőfotót. A szelfiknek is örültünk. A legtöbben versenyünk állandó résztvevői közül kerültek ki, de több újonc nevével is találkoztunk. Nem csak a Csallóközből, Dél-Szlovákiából, hanem Magyarországról, Csehországból és Franciaországból is érkezett visszajelzés. Néhányan, többek Hodossy Péter, Vajas Roland, Bíró Attila, Gyurkovics Erika, a nyárasdi Top Run és a Bősi Futóklub képviselői, a megszokott rajthelyen, az eredeti időpontban vágtak neki a hagyományos útvonalnak. Még buzdítóik is voltak. Célbaérkezésük után az egyedi befutóérmet a DAC női kézilabdacsapatának egyik oszlopos tagja, a helybeli Bugár Cintia akasztotta a nyakukba. Természetesen azoknak, akik az eredményeik mellett a postacímüket is mellékelték, a napokban postázzuk az egyedi befutóérmet” – summázta a történteket a Paraméternek Koczó Vince, Diósförgepatony alpolgármestere, a verseny szervezőbizottságának elnöke.

A diósförgepatonyi származású Gyurkovics Erika (balról) ezúttal is rajthoz állt a közkedvelt Barátság Futóversenyen

A főszervező kiemelte: a legfontosabb, hogy nem szakadt meg a hagyomány. „Köszönjük az érdeklődést, a részvételt. Reméljük, jövőre, a negyvenegyedik futóversenyünkön, már nem kell improvizálnunk. Újra községünkben üdvözölhetjük a sportág szerelmeseit. Szándékaink szerint ünnepi köntösbe öltöztetjük rendezvényünket, s bepótoljuk a járvány okozta üresjáratot. Futófesztivál lesz a javából” – bizakodott a folytatást illetően Koczó Vince.

(ái)