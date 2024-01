40 éves nő próbálta ki a jégen az Octaviát Nádszeg mellett

Három órán át mentették, miután éjszaka befagyott.

Nagyon rossz döntést hozott az a 40 éves nő az egyik szomszéd faluból, aki szombaton este egy Škoda Octaviával ráhajtott a falu határában lévő laposon befagyott belvízre. Számos falu határában találkozhattunk az elúlt napokban a befagyott laposokon korcsolyázókkal, ám ami Nádszeg mellett történt, az kuriózum.

Kubovič Marián, az autómentő tulajdonosa a Joj TV-nek elmondta, hogy egy hölgy hívta segítségül. Az Octavia alatt beszakadt a jég, az első kerekei pedig az ott töltött éjszaka folyamán teljesen befagytak.

Kubovič elárulta, hogy traktor és markoló is járt ott, de nem tudták kihúzni az autót, ráadásul annak tengelye és kipufogója is leszakadt a művelet során. Az autómentők végül szerszámokkal, elektromos fűrésszel először is a jégből kiszabadították az autó kerekeit, majd kötelekkel kihúzták. Az egész mentőakció három órán át tartott.

Kubovič kifejtette, a nő, aki az autót vezette, kétségbeesett volt, és nem tudta megmondani, hogy mit keresett ott.

A Joj TV megkérdezte Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivőt is, aki elmondta, a szántóföld nem közút, ahol hajkurászni lehet az autóval, és ugyan a közlekedés terén nem számít szabálysértésnek, amit tett, a környezetvédelem terén még az lehet, ha esetleg a kocsiból veszélyes anyagok jutnak a földbe.

