458 szlovákiai, köztük 42 magyarok lakta településen valósul meg a hétvégén a tömeges tesztelés harmadik köre

A honvédelmi minisztérium közzétette az országos tesztelés első és második körének eredményeit, valamint annak a 458 településnek a listáját, melyben megvalósítják a tesztelés harmadik körét. Olyan településekről van szó, ahol a tesztelés első vagy második körében (attól függően, melyik volt ott az utolsó) elérte az 1%-ot a pozitív tesztek aránya.

Illusztráció - Fotók: Cséfalvay Á. András

A Központi Válságstáb hétfőn jóváhagyta a tömeges tesztelés harmadik körét, mely után Jaroslav Naď miniszter közölte, ez teljes mértékben önkéntes alapú lesz, ugyanakkor bízik a polgárok felelősségtudatában. Emlékeztetett arra, hogy ilyen módon feltérképezhetők az egyes várposokban vagy községekben kialakuló járványgócok is.

Korábban már megírtuk, hogy a Dunaszerdahelyi járásból 5 településről tudunk, amelyek részt vesznek harmadik fordulóban is, az általunk közölt 5-ből azonban végül kettőnek mégsem kell, két másiknak viszont igen. Nyékvárkony, Gomba és Egyházkarcsa mellett Baka és Vajka községekben lesz tesztelés november 20-án és 21-én. Korábban a községek által nyilvánosságra hozott adatokra hivatkozva azt közöltük, hogy Királyfiakarcsa és Lég is ismétel, Királyfiakarcsa azonban később pontosította az adatait, és a második fordulós eredménye 1173 teszt mellett 11 pozitív, ami 0,94%-ot tesz ki.

Lég esetében pedig a honvédelmi minisztérium által közölt táblázatból derültek ki teljesen más adatok. Az első héten 1713-ból 10 (0,58%), míg a második héten 2110-ből 13 lett pozitív (0,62%). A település ehhez képest 25/2507-es, illetve 32/2858-as arányokat tett közzé, de elképzelhető, hogy ez a szám tartalmazta a szociális otthonban elvégzett teszteket is.

A többi község esetben Nyékvárkonyról már többször is hírt adtunk, mint ahol az első fordulóban a legmagasabb volt a pozitív tesztek aránya a Dunaszerdahelyi járásban, Egyházkarcsán hozzávetőlegesen megegyezett a két fordulóban kiszűrt fertőzöttek aránya.

Gomba községből nem rendelkeztünk első fordulós adatokkal, itt azonban az elsőhöz képest (531/2, 0,38%) a második fordulóban kevesebb teszt mellett is jócskán megugrott a pozitívak száma és aránya (487/10, 2,05%).

Vajka községben ez épp fordítva történt: az első fordulóban egyetlen pozitív teszt sem volt (362/0), míg a második körben kétszer annyi teszt mellett azok 1%-a mutatott fertőzést (699/7).

Bakáról sem rendelkeztünk korábban adatokkal, itt az első körben 15 pozitív személyt regisztráltak az elvégzett 556 tesztből, míg a második körben jóval több teszt (831) mellett is kevesebbet (11). Az első körös 2,7%-os arány megfeleződött a másodikra, de még mindig 1% felett maradt (1,32%).

A magyarok által sűrűbben lakott járások közül a Dunaszerdahelyin kívül csak a Nagymihályiban zajlott tesztelés a második hétvégén is, a harmadik fordulóban azonban csak egyetlen községnek kell részt vennie. A Dunaszerdahelyivel szomszédos járások közül a Galántaiból és a Szenciből is 2-2-nek, a Komáromiból pedig 6-nak, köztük a több település lakosait is közösen tesztelő Lakszakállasnak (+Szilas), illetve a szomszédos Bogyának (+ Gellér, Zsemlékes).

Az alábbi listán megtalálható mindegyik leendő résztvevő község, mellette az első fordulós, illetve a Dunaszerdahelyi és a Nagymihályi járás esetben a második fordulós eredményével: Dunaszerdahelyi járás (5): Baka: 556/15, 2,70%; 831/11, 1,32% Egyházkarcsa: 978/18, 1,84%; 1045/18, 1,72% Gomba: 531/2, 0,38%; 487/10, 2,05% Nyékvárkony: 1491/61, 4,09%; 1555/31, 1,99% Vajka: 362/0, 0%; 699/7, 1% Szenci járás (2): Hegysúr: 764/16, 2,09% Réte: 1243/15, 1,21% Galántai járás (2): Kajal: 989/11, 1,11% Nádszeg: 2682/43, 1,60% Vágsellyei járás (2): Szelőce: 1431/21, 1,47% Vághosszúfalu: 646/9, 1,39% Komáromi járás (6): Bogya: (+ Gellér, Zsemlékes): 861/14, 1,63% Dunamocs: 688/7, 1,02% Dunaradvány: 697/7, 1% Lakszakállas (+Szilas): 1358/31, 2,28% Martos: 568/6, 1,06% Vágfüzes: 730/13, 1,78% Érsekújvári járás (1): Kicsind: 471/9, 1,91% Nyitrai járás (2): Csiffár: 395/5, 1,27% Gímes: 1603/18, 1,12% Lévai járás (2): Felsőszemeréd (+Szalatnya): 522/10, 1,92% Kistompa: 445/11, 2,42% Nagykürtösi járás (4): Bátorfalu: 196/2, 1,02% Ipolykeszi: 162/5, 3,09% Ipolynagyfalu: 313/4, 1,28% Ipolyszécsényke: 193/3, 1,55% Rimaszombati járás (6): Balogtamási: 272/6, 2,21% Bátka: 615/8, 1,3% Gortvakisfalud: 293/5, 1,71% Perjése: 235/3, 1,28% Tajti: 294/5, 1,7% Velkenye: 361/4, 1,11% Kassa-vidéki járás (5): Áj: 173/2, 1,16% Buzita: 707/10, 1,41% Csécs: 1721/22, 1,28% Makranc: 820/14, 1,71% Péder: 248/3, 1,21% Tőketerebesi járás (4): Bacska: 460/6, 1,3% Bodrogszög: 315/4, 1,27% Imreg: 398/4, 1,01% Kisdobra: 397/5, 1,26% Nagymihályi járás (1): Szirénfalva: 303/4, 1,32%; 301/7, 2,33%

(SzT)