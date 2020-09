47 aktív fertőzött van a Dunaszerdahelyi járásban, egyet ápolnak kórházban

Robotka Rozáliát, a regionális tiszti főorvost kérdeztük.

Fotó: Svet zdravia (archívum)

Az egészségügyi információs központ (NCZI) adatai szerint a járvány kezdete óta mostanáig 187 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a Dunaszerdahelyi járásban, ebből azonban 84-et szeptemberben, 52-t pedig az elmúlt kilenc napban. Kijelenthető tehát, hogy az országos viszonyokhoz hasonlóan a járásban is gyorsulóban van a járvány terjedése.

Különösen úgy, hogy az említett 187-be beleszámítódnak azok is, akiket az első hullám idején a bősi karanténközpontban azonosítottak úgy, hogy nem tudták igazolni az állandó lakhelyüket. Május 26-án, tehát a járvány első hullámának lecsengése idején Vörös Terézia, a Regionális Közegészségügyi Hivatal járványügyi szakosztályának vezetőjétől értesültünk róla, hogy addig az időpontig összesen 35 fertőzöttet azonosítottak ebben a járásban, míg az NCZI számlálója a járást illetően akkor 45-nél járt.

Robotka Rozália regionális tiszti főorvostól megtudtuk, hogy pillanatnyilag 47 aktív fertőzött van a járásban, közülük egyetlen személyt ápolnak kórházban.

"A nagyszombati kórház infektológiai osztályán, tudomásunk szerint nincs intenzív osztályon" - árulta el.

Érdeklődtünk arról is, hogy mennyire ismert a hivatal előtt, hogy milyen úton fertőződhettek meg az illetők. "Jellemzően a fertőzöőtt személyekkel hozhatók kapcsolatba, azok hozzátartozói. Fertőzöttjeink nem köthetők más járáshoz" - emlékeztetett.

A múlt héten javasolták a bősi szlovák alapiskola azon osztályainak bezárását, melyek tanulói vagy oktatói érintkeztek azzal a diákkal, akinem pozitív lett a koronavírustesztje. Ugyancsak írtunk arról, hogy a somorjai Madách gimiben is megjelent a koronavírus, emiatt távoktatást vezettek be néhány napra. A regionális tiszti főorvosnál érdeklődtünk arról, hogy más tanintézményt is érint-e ilyen formában a járvány, Robotka Rozália viszont mindössze annyit közölt, hogy ezen a héten nem tettek javaslatot újabb osztálybezárásra.

A járvány által leginkább sújtott régiókban, elsősorban a fővárosban felmerült már, hogy a regionális közegészségügyi hivatal munkaerő-kapacitása nem elegendő a járvánnyal kapcsolatos feladatok, elsősorban a kontaktkeresés és az ellenőrzések elvégzésére. Erről érdeklődtünk Dunaszerdahelyen is, a regionális tiszti főorvos pedig közölte, hogy két új munkatárssal bővítették a járványügyi szakosztályt, hogy segítsék az ott zajló munkát.

(SzT)