5 évig működött, alig termelt áramot, de már 44 éve fizetjük az első szlovák atomreaktor leállítását, horribilis összegbe kerül

Csak 5 évig működött, alig termelt áramot, de még ma is viszi az emberek pénzét, vagyis fizetjük a leállítási költségeit annak az atomreaktornak, amelyet 1972-ben adtak át Jaslovské Bohunicén. 1977-ben állították le az akkorra már kétszer is meghibásodott berendezést, amely nem mellesleg 3 ember halálát is okozta.