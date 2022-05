50 ezer eurót fújtak meg egy idős úr számlájáról Egyházgellén, a szálak a posta vezetőjéhez vezetnek!

Pénteken kezdi tárgyalni a Dunaszerdahelyi Járásbíróság annak a lopásnak az ügyét, melyet tulajdonképpen már több mint két éve követtek el egy 80 év feletti gellei idős férfi ellen. Mintegy 50 ezer euró tűnt el a postabanki számlájáról, a rendőrség pedig a helyi postát vezető fiatal hölgyet gyanúsítja az esettel, és szerintük nem egyedül tervelte ki mindezt.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Az esetről az idős férfi közeli hozzátartozóinál érdeklődtünk. Megtudtuk, hogy a pénz eltűnése egy évig nem is tűnt fel, mivel nem követték figyelemmel a számlaegyenleget. 2021 januárjában viszont hírt adtuk arról, hogy a járási rendőrség lopással gyanúsította meg a nagymegyeri posta banki szolgáltatásokkal foglalkozó alkalmazottját, aki a gyanú szerint 74 ezer eurót emelt le a rábízott ügyfelek számláiról. Ezt követően – csupán a biztonság kedvéért – ellenőrizték le gellei hozzátartozójuk számláját, és azonnal elképedtek, mikor meglátták az egyenleget.

Az idős úr ugyanis az évek folyamán állításuk szerint több mint 50 ezer eurót gyűjtött össze, akkor, 2021 januárjában viszont ennek csak töredéke, mintegy 1900 euró maradt a számlán. Feljelentést tettek a rendőrségen, amely pedig nyomozást indított.

Elmesélték, hogy időközben maguknak is sikerült kideríteniük, hogy a pénzt körülbelül egy évvel korábban, 2020 első hónapjaiban, három tételben utalták el az idős úr számlájáról egy másikra. Nagyságrendileg 10 ezer, 27 ezer és 12 ezer eurós utalásokról van szó.

A család érdeklődésünkre elmondta, szó sem lehet arról, hogy az idős úr esetleg nem beszámítható, és nem emlékszik arra, hogy ilyen összegeket utalt volna valamilyen számlára. Némelyik konkrét átutalásra a listáról maga is emlékezett, ilyen tételekre viszont nem.

Ahogy haladt előre a nyomozás, a szálak egyre inkább a posta vezetőjéhez vezettek, aki egy fiatal hölgy. A rendőség meggyanúsította őt és „társait”, vélhetően ugyanis több személy is áll a bűncselekmény mögött. Az egyelőre előttünk nem tisztázott, kikről lehet szó, mindenesetre felmerül a kérdés, milyen számlára történt az utalás, ki annak a tulajdonosa, illetve egyáltalán milyen dokumentumok támasztják alá a tranzakciót. Az ilyesmit ugyanis nyilván jóvá kell hagynia a számla tulajdonosának is, és ha ez nem történt meg, akkor felmerülhet az okirathamisítás gyanúja is.

A rendőrség mindenesetre tavaly december 20-án társtettesként elkövetett lopás gyanújával nyújtott be vádemelési javaslatot a hölgy ellen – tudatta megkeresésünkre a nagyszombati kerületi rendőrség szóvivője, Mária Linkešová.

Hozzátette, ezért a konkrét bűntényért a kiszabható büntetési tétel 3-tól 10 évig terjedő börtönbüntetés is lehet.

Az ügy mostanra eljutott a bírósági szakaszig, az ügyész ugyanis benyújtotta a vádemelést, a járásbíróság pedig május 13-ára kitűzte az első tárgyalás időpontját.

A gyanúsított hölgy viszont továbbra is a gellei postát vezeti.

Érdeklődtünk a Szlovák Postánál arról, miért nem függesztették fel, mikor a büntetőügy már olyan szakaszba lépett, ahol jócskán megalapozott annak gyanúja, hogy az egyik egységük vezető beosztású alkalmazottja ilyesmire vetemedett.

Iveta Dorčáková szóvivő viszont megjegyezte, hogy a Szlovák Postának nem keletkezett közvetlen kára az ügyben, a per pedig egy kliensük és a posta alkalmazottja között folyik, emiatt érvényes az ártatlanság vélelme.

„Meg kell várnunk, hogyan alakul a bírósági eljárás, és aszerint cselekszünk a továbbiakban” – szögezte le.

(SzT)