500 euróra megbírságolták Kotlebát, mert bohózatot csinált az elleni indított perből, a legalja pártvezér bugyellárisokkal dobálózik

A náci propagandával átitatott kotlebás ajándékutalványok ügyében a bíróság előtt már a fővádlott, Marian Kotleba tartja záróbeszédét. A parlament barnainges díszpintye egy komplett prezentációt szeretett volna lezavarni, de a bíró ebben megakadályozta őt. De mint az ismert zenebohóc, akinek, ha gondja akadt a főprodukcióval, mindig volt másik trükkje is a gyerekek nagy örömére, a pártelnök sem torpant meg és egy másik, előkészített látványelemmel rukkolt elő.

Nézése meg a járása (fotó: TASR)

Kotleba tehát kénytelen a saját jegyzeteibe pislogni, és onnan olvassa azt is, hogy nem szélsőséges cselekedet pénzjutalmat osztani az embereknek. Ennek ellenére itt állok a bíróság előtt, és az fenyeget, hogy bár törvényt nem sértettem, akár nyolc évet is kaphatok - mondja ma született bárány ártatlanságával az a politikus, aki neonáci jelképbe csomagolva ajándékozott meg három éve néhány családot. Kotleba azt is nehezményezi, hogy nem készítettek róla pszichológiai portrét, ami kimutatná, hogy hajlamos az emberek egyes csoportjait diszkrimináln, pedig a bíróság ezt tanácsolta korábban az ügyészségnek.

"Azt kérdezem, miért nem hajtottág ezt végre? Azért, mert akkor bíróság megbizonyosodhatna arról, hogy nincs ilyen hajlamom? - tette fel a nagy kérdést az ĽSNS elnöke.

Kotleba megkérdőjelezi az 1488 eurónyi összeg náci szimbolikáját is. "Nem is 1488 miatt állítottak bíróság elé, hanem azért, mert az ügyész kettéosztotta az összeget 14-re és 88-ra. Bármilyen összeg miatt eljárást indítanának velem szemben, amelyik tartalmazná a kifogásolt számok egyikét.

A pártelnök az ügyvédjéhez hasonló taktikát bevetve olyan nyilvános szerződéseket említ, ahol éppen 1488 eurós összeg szerepel. Ilyen számlát fizetett ki a VšZP egészségügyi biztosító is a közelmúltban a Medirex laboratóriumnak is a koronavírus teszteléséért. Aztán ennél is abszurdabbal rukkol elő: a pártja támogatóinak feljelentéseiből csemegézett, amelyekben a Kotleba-hívők azt "nehezményezik", miért futkosnak az utakon olyan rendszámú gépkocsik, amelyek tartalmazzák például a 88-as számpárost.

Aztán még tovább fokozta a tárgyalás bohózat jellegét. Kotleba elővett három pénzes erszényt, az egyikben 14, a másikban 88, a harmadikban 1488 euróval. "Ha érvényes lenne az ügyész logikája, akkor kölcsön adhatnám a 14 és a 88 eurót tartalmazó erszényt, és visszakövetelhetnék 1488 eurót. Biztosíthatok mindenkit, hogy ha ezt a pénzt most itt kiszóróm a bíróság előtt, egyetlen horogkeresztett sem találnak itt." - így fejezte ki tiltakozását Kotleba amiatt, hogy a vád képviselője a sokat bírált ajándékutalvany 1488-es összegét kettéosztotta.

Aztán Kotleba témát váltott és egy a tárgyalás tárgyköréhez a legkevésbé sem illeszkedő kérdést kezdett boncolgatni nagy hévvel.

Szerinte a kötelező oltás nem jó dolog és úgy véli, az egészségkárosodott személyekhez az ĽSNS-nek jobb a viszonya, mint a liberális pártoknak, mert ez utóbbiak az eutanáziával lehetővé teszik a gyerekek megölését is.

Kotleba még ezt követően sem csillapodott le, hanem inkább azt találta ki, a legjobb az lesz, ha beszámol a nagyérdeműnek arról, az elmúlt időszakban mennyi törvénytervezettel akarta jobbá tenni az országot. Ezt a manővert azonban nem nézte jó szemmel Ružena Sabová bíró, és 500 eurós büntetést szabott ki a politikusra, mert megállíthatatlannak tűnt abban, hogy felvázolja a törvényhozásban asztalra tett jogszabályjavaslatait.

Mint ismeretes, az ügyész szerint az ĽSNS elnöke 2017-ben követett el bűncselekményt, amikor egy nyilvános rendezvényen három, támogatásra kijelölt családnak 1488 eurós jelképes csekkeket nyújtott át. Az ügyész és több, a bíróság által meghallgatott szakértő szerint az 1488-as szám neonáci jelkép. A 14-es egy David Lane nevezetű amerikai fajvédő egyik írására utal, amelynek egyik, az angol eredetiben 14 szóból álló mondata így hangzik: „Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét”. A 88-ban a nyolcasok az ábécé nyolcadik betűjét, a H-t jelölik, azaz a 88 jelentése HH, vagyis Heil Hitler.

(denníkn/para)