500 eurós büntit kapott az OĽaNO képviselője

Romana Tabák (OĽaNO) parlamenti képviselő 500 eurós büntetést kapott a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelettől (SIŽP), erről az intézmény igazgatója, Ján Jenčo tájékoztatott csütörtökön. A képviselőnő a büntetést már be is fizette.

Jenčo kifejtette, hogy a büntetés 3300 euróig terjedhetett volna, a konkrét összegről a felügyelet kassai kirendeltsége döntött. "Az eset minden körülményét számításba vették, egyrészt, hogy a legmagasabb fokú védelmet élvező övezetben történt, másrészt, hogy propagálták is, ami másokat is rávehetett volna hasonló jogellenes cselekedetre, továbbá azt is, hogy az elkövetője a törvényhozó szerv képviselője" - közölte.

Tabák a Facebook-oldalán reagált a büntetésre, amit szavai szerint alázattal elfogadott. "Őszintén szólva nem számítottam ilyen magas büntetésre, ugyanakkor ez egy tanulság számomra, bízom benne, hogy mások is tanulnak belőle, és odafigyelnek a jövőben arra, hogyan kell viselkedni egy nemzeti parkban" - szögezte le.

